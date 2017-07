L'ICL apostarà per Aleix Duran quan se sàpiga la categoria en la qual jugarà

Aleix Duran serà l'entrenador de l'ICL Manresa la temporada que ve i el seu nomenament s'oficialitzarà quan quedi clar en quina categoria jugarà l'equip bagenc. Tal com va avançar Regió7 en la seva edició del passat 2 de juny, i va corroborar el compte de Xiulet Final divendres a la tarda, l'entrenador egarenc, que el proper dia 4 d'agost farà 40 anys, és l'escollit per la direcció del club. Dins de l'entitat hi ha el convenciment que és la persona adequada per liderar la reconstrucció de l'equip, que probablement s'haurà de fer partint des de la lliga LEB Or si, com tot sembla indicar, s'aproven els ascensos del Gipuzkoa i del Burgos en el decurs dels propers dies.

Duran viatja avui cap a Creta, on a partir de divendres serà l'entrenador ajudant d'Ibon Navarro en el Campionat d'Europa sub-20 que es disputarà a l'illa grega. Fonts properes a l'entrenador van admetre ahir a Regió7 que «encara no hi ha res firmat [amb el Bàsquet Manresa], però esperem que les coses vagin bé». De fet, la notícia a les xarxes socials, en concret a Facebook, va ser rebuda per un «m'agrada» d'Ibon Navarro, exentrenador dels bagencs i tècnic de l'UCAM Múrcia la temporada vinent. Navarro ja va declarar, en el seu comiat del Bàsquet Manresa, ara fa unes setmanes, que «si hi ha una cosa d'ACB en aquest club és el meu equip tècnic», del qual formava part Aleix Duran.



A l'espera de l'ACB

Tot i que el consens respecte de Duran és clar a l'entitat, aquesta s'espera a saber de manera oficial en quina categoria jugarà, tot i que hi ha el convenciment que aquesta serà la LEB Or. Demà té lloc una assemblea de l'ACB a Barcelona en la qual, sobre el paper, s'ha de ratificar la rebaixa de les pretensions de l'Associació de Clubs a l'hora d'exigir el cànon als equips que han de pujar, el Gipuzkoa i el Burgos. Si això es produeix, el Betis i l'ICL baixarien a la LEB Or. De tota manera, encara no és clar que aquesta ratificació tingui lloc, ja que fan falta dotze vots afirmatius sobre quinze de l'assemblea i ara mateix no hi ha posicions gaire clares en totes les franquícies sobre la idoneïtat dels acords, tant pel que fa a aquest any com per als propers. També caldrà veure si, en cas que es confirmi el descens esportiu, el club s'hi conforma o emprèn accions legals com ha amenaçat fer el Betis per tal de defensar els seus drets.



Mirant cap a casa

El que sí que és clar, és que si l'ICL Manresa aposta per Aleix Duran ho farà per un entrenador que coneix perfectament la casa, a la qual va arribar el 2003, i també els jugadors del planter i joves que hi ha a l'estat, una base sobre la qual es vol assentar el nou projecte esportiu del Bàsquet Manresa liderat per Román Montañez des de la direcció esportiva i per Pere Romero des de la gestió del planter bagenc.

Així, jugadors que ja han debutat a l'ACB, com Jordan Sakho, Deng Mayot, Ahmed Khalaf o Guillem Jou, que acompanyarà Navarro i Duran en el Campionat d'Europa sub-20, han de ser peces fonamentals per a la propera temporada. En aquesta línia també van les contractacions de Dani Garcia i de Nil Brià que, tot i que seran cedits a l'equip vinculat de LEB Plata, el CB Martorell, s'entrenaran amb el primer equip i se suposa que tindran oportunitats. L'equip també ha de recuperar l'ala Miquel Salvó, sobre el qual hi ha grans referències i que va jugar a l'Oviedo durant la temporada que acaba de finalitzar.