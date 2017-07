«No hauria estat possible sense la nostra afició, és un escàndol»

Alberto Feijoo té 27 anys, és de Puigcerdà i fa nou temporades que juga al primer equip. Feijoo ha estat un dels protagonistes de la temporada amb el seu gol heroic en la darrera jornada a Callús.



Es podria dir que el seu gol a Callús és un dels més importants en la història del club?

Bé, sí que va ser molt important pel que després va suposar, però jo només vaig ser l'encarregat de marcar aquell gol com podria haver estat qualsevol altre. No sóc l'heroi de la temporada ni res per l'estil, l'ascens és cosa de tots.

El camí, per això, no ha estat gens fàcil, oi?

No, ni molt menys. Hem treballat molt durant tota la temporada. Vam patir una petita baixada de rendiment perquè la situació del futbol a Puigcerdà és complicada a causa del clima.

Fins a quin punt us va afectar no tocar pilota durant un mes?

Ho vam notar molt als partits. Només podíem entrenar en el gimnàs durant aquells dies. Tot i això, la bona sintonia de l'equip al llarg de la temporada ens va permetre superar la situació.

Llavors, la unió del grup va ser la clau per lluitar contra les adversitats?

Sí, totalment. Som un grup molt unit i sobretot molt motivat. Aquí l'entrenador va tenir part de la seva culpa perquè ens va saber encoratjar en els moments més difícils.

Finalment, objectiu complet, què suposa aquest ascens per a vosaltres i l'afició?

Pujar va ser com guanyar la Champions per a nosaltres. En els últims anys, ens havíem quedat a les portes. Destacar el paper de l'afició, és un escàndol. Sense ells tot això no hauria estat possible.

Torneu a Tercera, quina és la idea de cara a l'any vinent?

La permanència no és l'objectiu. Som un equip ambiciós, penso que amb molt de talent perquè som joves i podem fer coses interessants l'any vinent. Per tant, diria que l'objectiu serà lluitar per a les primeres posicions.

Què suposa per a Alberto Feijoo ser el capità d'aquest club?

És un orgull gegant. És el meu club de sempre, on em vaig formar, on he fet moltes amistats. No ho sé, considero que és com una segona família. És una passió que porto dins i un sentiment que visc amb molta intensitat.