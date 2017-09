De Gendt guanya a Gijón en la prèvia del temut Angliru

El belga Thomas de Gendt es va imposar en la dinovena etapa de la Vuelta, entre Caso i Gijón, de 149,7 quilòmetres. Una jornada en què el britànic Chris Froome va mantenir el mallot vermell de líder i que va servir de transició abans de l'arribada avui del temut Angliru, que podria marcar diferències entre els favorits, i la lluita pel podi final, demà a Madrid.

De Gendt, de 30 anys, va alçar els braços amb un temps de 3h.35.46, davant del colombià Jarlinson Pantano Gómez (Trek) i d'Iván García Cortina (Bahrain), els més ràpids en el grup de nou corredors escapats que es van disputar el triomf de l'etapa.

El grup de favorits, després de neutralitzar un atac de Contador, va entrar a meta a més de 12 minuts del vencedor. «Aquest any, no sé si és perquè m'estic prenent la Vuelta sense pressió i per gaudir-ne, que estic acabant més fort que mai. Estic millor que al principi», va admetre Contador.

La vintena etapa, de només 117, 5 quilòmetres, es disputa avui entre Corvera d'Astúries i l'Alt de l'Angliru, un suplici de 12,5 quilòmetres d'ascens, amb rampes màximes del 23,5% i un total de 1.255 metres de desnivell fins a la meta.