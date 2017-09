El Cadí es fon després de 25 minuts davant el Tarba

El segon test de pretemporada del Cadí la Seu va ser molt més real que el primer. El Tarba, de la primera divisió francesa i molt ben reforçat amb jugadores joves però ja experimentades, va ser una prova de foc dura.

Durant 25 minuts es va veure el conjunt que la Seu d'Urgell pretén ser: veloç, incansable i vertical. Però quan el rival, un molt bon rival tot i tenir baixes importants com les de l'espanyola Ana Suárez, va imposar el joc estàtic i va començar a funcionar el seu triangle d'or (Pouye-Plouffe-Gaye) amb un imponent joc interior, les urgellenques es van anar diluint i van acabar foses. Físicament les franceses van ser molt superiors. I la pròrroga que no va poder evitar l'equip de Bernat Canut va ser gairebé una broma. I amb només dues cistelles en 5 minuts va acabar cedint per 58-65.

Era la presentació a casa de Kraker, Ramírez, Rosset i companyia. Ho era una setmana abans del previst i sense la pompa que inicialment s'hauria previst. Com a Memorial Jesús Cervós, urgellenques i franceses jugaven el primer dels dos enfrontament previstos (dissabte, el segon, a França; i pel mig, dimarts, el Cadí juga al Barris Nord de Lleida contra el Mann Filter Saragossa) per aquests dies de preparació intensiva. El joc de la Seu va ser intens en els primers vint minuts. La verticalitat i velocitat de Montoliu, especialment en el primer quart, i de Rosset, en el segon, van fer ballar el cap a les noies de François Gomez. I això es reflectia al marcador. Quan les de Canut collaven en defensa i corrien en atac, en pocs minuts s'obria un forat. Del 6-2 inicial a un empat a sis per tornar a tenir les locals amb marges d'entre sis i deu punts.



Festival urgellenc al segon quart

Després d'una d'aquelles parades que permetien al Tarba tornar al partit (20-20, min 13), un triple de Yurena Díaz obria un festival urgellenc amb Maqui Rosset de protagonista. Mossegant al darrere i corrent sense parar al davant, el Cadí protagonitzava un 13-0 que li permetia anar-se'n amb un bon coixí al descans (33-20).

Semblava que les de la Seu tenien ben encarrilat el partit. I més encara quan un triple de Nogaye Lo posava un clar 42-27. Però aquí es van acabar les forces del Cadí. O el Tarba va tenir l'habilitat de portar el joc al seu terreny i anar reduint el marge que tenia el rival alhora que l'anava fonent físicament. Amb una jove però molt prometedora Tima Pouye al comandament, un poderós joc interior liderat per la internacional francesa Aby Gaye –sumat al treball de la no menys dura Christelle Diallo– i els punts sempre precisos de la canadenca Michelle Plouffe, les gales es van situar a només quatre punts (42-38).



Les franceses forcen la pròrroga

Una altra vegada amb Maqui Rosset com a estilet, el Cadí intentava treure petroli del què li quedava al dipòsit. Era el final del tercer quart (48-41). Però l'arrencada del teòric últim període va confirmar els mals auguris. Un triple de Plouffe a falta de sis minuts per al final reglamentari va posar el Tarba per primera vegada al davant (48-50). En un últim sospir, amb Ariadna Pujol o Nogaye Lo volent tibar del carro, encara tornaria a posar-se per davant el Cadí. Però l'equip de Canut no va saber tancar el partit i el Tarba no va deixar escapar la seva oportunitat. Gaye i Plouffe van certificar el triomf a la pròrroga per a les franceses.