El CE Manresa va merèixer més a Vic

El Centre d'Esports Manresa va marxar del municipal de Vic amb la sensació d'haver deixat escapar dos punts, sobretot després de dominar d'una forma molt clara la segona part davant els osonencs.

El tècnic dels manresans, Jose Solivelles, va donar entrada a quatre canvis amb relació al partit de la primera jornada al Nou Congost davant el Castellar (3-1). Així, Agus, Sergi Soler, Brian i Javi López van formar part de l'onze inicial a Vic. El conjunt ahir vestit amb una samarreta blau cel es va veure sorprès per un gol quan s'havia fet poc més d'un minut de joc. Fredi va sorprendre el porter Luque i va fer pujar l'1-0 en el marcador. Tot i aquest gol marcat tan aviat, no es va trastocar l'esquema dels manresans i, amb un 4-4-2 molt clar, esperaven els atacs locals, tot i que aquests tampoc no exposaven més del compte.

No va ser fins al minut 13 que el Manresa va donar els primers senyals de vida en atac. Va ser una falta llançada per Manel Sala molt tova a les mans del porter local Albert Reig. A mesura que passaven els minuts, i tot i un domini territorial local, era el Manresa qui disposava de les millors ocasions de gol. Al minut 24 Manel Sala va assistir el jove Javi López, sol davant Reig. Però després de superar-lo va creuar massa la pilota i aquesta va topar amb el pal de la porteria local. Quatre minuts després, era Brian qui tenia l'oportunitat de marcar, però també va rematar massa fluix en el seu intent de superar Reig. Al minut 24, el Manresa va fer la seva millor jugada dels primers 45 minuts. Després d'una bona combinació entre diversos jugadors la pilota va arribar als peus de Javi López, que va fer una centrada que Manel Sala va rematar de nou a les mans de Reig. Amb l'1-0 es va arribar al descans.

Cap dels dos entrenadors va aprofitar el descans per fer canvis en el seu equip. Només començar el segon temps Javi López la va tornar a tenir amb una rematada rasa que, en aquest cas, va rebutjar Reig amb els peus. La primera fase d'aquests segons 45 minuts va tenir equilibri de forces, però després d'un xut del local Gerard Enrich des de la frontal que va anar fora per ben poc, el Manresa es va fer amo i senyor de l'enfrontament. No va tardar a igualar el marcador, i va ser Manel Sala, amb una impecable rematada de cap, qui enviava al fons de la xarxa una centrada de Brian per la banda esquerra.

Els manresans havien fet el més difícil i, amb la inèrcia que portava el joc, tot feia pensar que la victòria era possible. L'1-1 va arribar al minut 65, i un després el mateix Manel Sala va fer un esplèndid xut llunyà que va anar a parar al travesser, amb el dubte de si el porter Reig va arribar a tocar la pilota (el col·legiat no va arribar a assenyalar córner).

La darrera fase de l'enfrontament va ser un atac i gol manresà davant un Vic que es desesperava en defensa. Al minut 82, l'àrbitre no va assenyalar un clar penal comès sobre Javi López en la que hauria estat la millor oportunitat per desequilibrar el marcador en un moment clau del partit. Fins al final, un Manresa ambiciós va buscar el segon gol, però aquest no va arribar. En la propera jornada, el Centre d'Esports Manresa rebrà el Lloret al Nou Congost, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge 17 de setembre a partir de les sis de la tarda.