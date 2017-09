Un Martorell amb baixes està a punt de sorprendre el vigent campió, el Prat

El Martorell va caure a la pista del campió de les dues últimes lligues catalanes LEB, el Prat, que es va imposar per un resultat final de 86-81. Els blaus, que van tenir una rotació de vuit jugadors, davant les absències de Nil Brià, James Siakam i Dani García, van capgirar un desavantatge de set punts al descans i van arribar a guanyar de 12 en el tercer període.

L'encert prop del cèrcol de Jeff Coby i l'efectivitat des de lluny de Caleb Agada feien que els locals establissin la primera renda en només tres minuts (12-5). Però Guirao, el més encertat dels martorellencs, va reduir les distàncies en l'electrònic, que al final del primer quart reflectia un 28-23. En el segon període, Agada va aprofitar la desconnexió en defensa dels blaus per iniciar un parcial que acabaria sent d'11 a 3. Un triple d'Albert Homs al límit del temps deixava el 47-40 a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat, els martorellencs van posar una marxa més en el seu joc i van clavar un contundent parcial d'11-25 per arribar al final del tercer quart amb set punts d'avantatge (58-65). En els deu darrers minuts, els visitants van eixamplar diferències gràcies a accions efectives de Guirao i Mayot, que els van permetre situar-se dotze punts per sobre quan faltaven sis minuts pel final del partit. Conscients del que hi havia en joc, els pratencs van imprimir més intensitat a la seva defensa per provocar les errades dels martorellencs, que no van poder fer front a l'arsenal ofensiu d'uns locals que van segellar el triomf amb dos triples consecutius.