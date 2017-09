L'esparreguerí Cristian Lobato s'estrena com a golejador a l'MLS

Cristian Lobato va marcar el seu primer gol a la Major League Soccer (MLS), als Estats Units, en l'empat del seu equip, l'Sporting Kansas City, a l'estadi del Columbus Crew (1-1). El jugador d'Es-parreguera va aprofitar una errada defensiva (min 19) per quedar-se sol davant del porter Zackary Stefen i fer avançar el conjunt de Missouri. El Columbus Crew, però, va empatar al límit del descans, i aquest va acabar sent el resultat definitiu del partit. Lobato va ser substituït en temps afegit per Gerso Fernando, després del seu debut a l'MLS.

L'esparreguerí ha disputat 6 partits i ha estat titular als 3 últims. L'Sporting Kansas City, però, passa per la pitjor ratxa de la temporada, amb una sola victòria en els últims 5 partits. L'equip de Missouri és 4t classificat de la conferència oest, amb 41 punts, a 4 punts del líder, el Portland Timbers. El conjunt de Lobato té 2 partits menys, un d'ells davant el Houston Dynamo, ajornat pel pas de l'huracà Harvey per Texas. El proper 20 de setembre, Lobato tindrà l'oportunitat de guanyar el seu primer títol als EUA en la final de la US Open Cup, que l'Sporting Kansas City jugarà al seu estadi, el Children's Mercy Park, contra els New York Red Bulls.