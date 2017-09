Ball-Llosera i Guillén triomfen a la setena Transenyera de Castellbell i el Vilar

arxiu particular

Imatge de la sortida de la setena edició de la Transenyera arxiu particular

Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, Castellbell i el Vilar va acollir amb èxit una nova edició de la Transenyera, una cursa de muntanya de 14 quilòmetres que recorre l'entorn del parc natural de Montserrat.

En aquesta setena edició, la victòria va ser per al corredor castell-vilarenc Marc Ball-Llosera, amb un temps d'1h 17' 11", i en categoria femenina, la corredora de Vacarisses Airina Guillén es va imposar amb un temps d'1h 43' 50". El podi masculí el van completar Roger Martínez (1h 17' 42") i Jordi Gallego, vencedor l'any passat, amb un temps d'1h 18' 55". En categoria femenina, el segon lloc va ser per a Eva Hom (1h 52' 3"), i la santvicentina Marta Checa (2h 2' 30") va completar el podi. En categoria local es van imposar Adrià Casas (1h 42' 57") i Meritxell Freijo (2h 16' 9").

La Transenyera també va incloure un any més una caminada popular, que enguany va estrenar un nou recorregut amb unes vistes magnífiques sobre Montserrat i tot l'entorn natural de Castellbell i el Vilar. La prova va disposar un any més de l'organització de l'entitat Les Guineus i el mateix Ajuntament de Castellbell i el Vilar. La Transenyera es consolida com una les competicions referents del territori pel que fa a les curses de muntanya.