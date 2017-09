El Barça posa la primera pedra de l'Estadi Johan Cruyff

El FC Barcelona ha posat avui la primera pedra del nou Estadi Johan Cruyff, que s'edificarà a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, un projecte que el club preveu acabar a final de l'any 2018.

En un acte simbòlic celebrat en el descampat on s'aixecarà l'estadi, que tindrà un cost de 12 milions d'euros, l'entitat blaugrana ha donat el tret de sortida a la construcció d'un espai que, segons el president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, serà "la joia" de la Ciutat Esportiva.

"És un somni col·lectiu. Vull agrair als presidents anteriors: al president Núñez per comprar aquests terrenys; al president Gaspart per ser el que va posar la primera pedra de la Ciutat Esportiva; a Joan Laporta per inaugurar la Ciutat Esportiva i també a Sandro Rosell per donar l'impuls final a l'edifici de La Masia", ha recordat Bartomeu en el seu discurs.

El màxim mandatari ha fet aquestes declaracions en un acte institucional en el que s'ha unit futur del Barcelona, amb la presència de jugadors del Barcelona B i de les categories inferiors, i el present, amb l'assistència dels jugadors del primer equip Gerard Deulofeu i Andrés Iniesta, així com les jugadores del conjunt femení Laura Ràfols i Marta Unzué.

A ells s'ha sumat una representació de la família de l'exjugador i exentrenador blaugrana Johan Cruyff amb la seva dona, Danny, i la seva filla Susila al capdavant.

A més, també han participat el vicepresident Jordi Moix, encarregat de la tutela de l'Espai Barça, en que es contempla la remodelació del Camp Nou i construcció del nou Miniestadi (Estadi Johan Cruyff) i un nou Palau Blaugrana, així com l'alcalde del Sant Joan Despí, Antoni Poveda.

Al llarg de la presentació, tots ells han omplert d'objectes una caixa de plàstic que, de manera simbòlica, s'ha convertit en la primera pedra de l'estadi on jugarà el filial blaugrana i l'equip femení.

El capità, Andrés Iniesta, i Susila Cruyff, que han estat els últims a omplir l'urna, han escollit una pilota de futbol i una estàtua del jugador holandès poc abans que tots els protagonistes agafessin unes pales per enterrar amb sorra la caixa que s'ha convertit en la primera pedra del futur camp de futbol.

El projecte d'estadi i adequació de l'espai on s'ubicarà el camp de futbol, inclou també en el futur la urbanització de 17 hectàrees i la construcció de 700 places d'aparcament, tot això dins de la Ciutat Esportiva.

En aquest sentit, l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda ha agraït el compromís del club amb la remodelació de la zona, malgrat admetre una demora en el procés d'obtenir els permisos per iniciar la construcció.

"Per a nosaltres poder posar la primera pedra d'aquest futur estadi és molt important. Hem estat molts anys treballant per avançar, encara que a vegades més lents del que volíem", ha assenyalat Poveda, qui ha recordat que el projecte inclou la construcció d'habitatges, que el 40 per cent de les quals seran públiques.

Amb la primera pedra de l'estadi Johan Cruyff, el Barcelona dóna un pas endavant amb vista a iniciar la remodelació urbanística de les seves instal·lacions esportives que conclouran amb la construcció de l'Espai Barça, que inclou la remodelació del Camp Nou i l'edificació d'un nou Palau Blaugrana.