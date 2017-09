El projecte de Guardiola i del City per al Girona pren forma

Ferran Soriano i el santpedorenc Pere Guardiola van explicar ahir les línies mestres del seu projecte per al Girona. Ara per ara, les dues empreses, City Football Group i Girona Football Group, es reparteixen el 88% del capital social del Girona, però tenen tancat un acord de compra amb Josep Delgado pel 8% que encara manté l'empresari, i també han fet pública la seva voluntat de cobrir l'actual ampliació que acaba el proper 2 d'octubre. Entre una cosa i l'altra, acabaran controlant el 98% de la societat.

Els nous propietaris del Girona visualitzen un projecte a llarg termini, més enllà de l'històric debut a Primera Divisió d'enguany tant Soriano, director executiu de City Football Group, com Guardiola, propietari de Girona Football Group, no amaguen la seva ambició a l'hora de dibuixar el Girona del futur.

El primer que posen sobre la taula Soriano i Guardiola és la necessitat d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de Girona per a la concessió de Montilivi: cinquanta anys seria un període en el qual se sentirien «còmodes» per endegar un procés global de millora de l'estadi. Soriano i Guardiola tenen una notable preocupació per Montilivi, però la seva motivació per aconseguir que el Girona disposi d'una ciutat esportiva no és menys important: «Difícilment trobaríem un altre equip de Segona que hagi entrenat aquests últims anys amb els problemes i canvis de lloc del Girona, tenir una ciutat esportiva és vital per al club i fa temps que estem treballant en diferents opcions, tot i que els procediments urbanístics no són mai ràpids».