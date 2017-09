L'Eternam Manresa rep el perillós Cerdanyola sense Corvo ni Ousama

L'Eternam Manresa juga avui, dissabte, (18 h) el primer partit de lliga al Pujolet, després de la contundent victòria a la pista de la Unión de Santa Coloma (6-10) en la primera jornada de la competició Segona Divisió B. L'equip que entrena Jordi Rozas rep el sempre perillós Cerdanyola, entrenat per David Herraiz.

El rival manresà ha mogut moltes peces en relació amb la plantilla de la temporada passada. Ha perdut jugadors, com el cas del veterà Gerard Esteller, que era una referència en el joc d'atac. Com a contrapartida, ha incorporat Fran Herruzo, del Bakú United London, com a més destacat. En línies generals, el Cerdanyola ha fet rejovenir -i molt- la seva formació, tot i que el seu jugador de referència és el veterà Álex Péramos.

En el cas de l'Eternam Manresa, per aquesta confrontació, hauran de fer front a dues baixes molt importants, la del seu fitxatge estrella, Carles Corvo, i la d'Ousama, que per lesió al turmell ja va ser baixa en el partit contra la Unión de dissabte passat. El tècnic, Jordi Rozas, confia que el seu equip no noti aquestes absències tan destacades i sumi els tres punts que li podrien donar el lideratge.