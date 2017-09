El Cadí obté una derrota ajustada contra el Tarba

El Cadí la Seu espera disputar el primer partit oficial de la temporada, la final de la Lliga Catalana de LF1 davant l'Spar Citylift Girona, amb tot el bloc sencer i després de quatre assajos, el darrer dels quals va finalitzar amb una ajustada derrota a Tarba. El club de la capital de l'Alt Urgell espera que durant aquesta propera setmana es pugui incorporar a la disciplina de l'entitat l'ala pivot jamaicana Shereesha Richards.

El club ha tingut moltes dificultats per obtenir el visat i els permisos laborals necessaris. Alhora, també haurien d'estar a disposició de Bernat Canut tant la 'combo' Macarena Rosset com la pivot Georgina Bahí, que per precaució no van jugar contra el TGB, on les urgellenques van caure per 61-58.

El Cadí va collar més i millor en defensa i va millorar molt en atac, assaltant amb un criteri més clarivident la defensa local. La igualtat va ser superior, tot i que el triomf gairebé mai no va perillar per a un Tarba que es va mostrar millor en els compassos finals de l'enfrontament.