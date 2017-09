Jose Solivelles: «No hem sabut desgastar un Lloret defensiu»

? Contrariat pel resultat, però amb un to positiu, el tècnic del Manresa, Jose Solivelles, va considerar que «el Lloret és l'equip ideal per jugar fora de casa en aquesta categoria, defensant bé i sense arriscar gaire. Nosaltres no els hem sabut desgastar i si no ho aconsegueixes tot s'iguala. La llàstima també ha estat no poder-nos avançar en algunes de les accions de gol que hem tingut al primer temps, tot i que ells també han fet un pal. Pel que fa a l'actitud, crec que ens ha fallat fins al minut 75; hem de ser menys egoistes». Per la seva part, Edu Urdiales, entrenador del Lloret, va dir que «una de les claus ha estat defensar molt fort davant tot un equipàs com és el Manresa. I després de recuperar les pilotes hem intentat aprofitar els espais que ens deixaven».