El PSG es deixa els primers punts a Montpeller, sense Neymar

El París-Saint Germain, amb l'absència de la seva gran estrella, Neymar, per lesió, va deixar-se els primers dos punts de la temporada en la seva visita a Montpeller (0-0). L'equip d'Unai Emery, que tan sols va canviar del seu onze habitual els dos laterals i va reservar el brasiler Dani Alves i el francès Kurzawa per donar entrada al belga Meunier i l'espanyol Berchivhe, va ser incapaç de marcar cap gol a l'Stade de la Mosson. El PSG, que havia guanyat els primers sis partits de la lliga francesa, va topar-se amb una sòlida resistència d'un rival que tan sols ha guanyat dos dels seus útlims cinc partits disputats. Els homes d'Emery no van aprofitar cap ocasió de gol i van ser incapaços d'endur-se els tres punts. El proper rival del PSG serà el Bayern de Munic, a la lliga de campions.