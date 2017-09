La participació a la marxa Selènika revifa respecte a l'edició passada

La 29a edició de la Selènika va viure ahir una revifada, ja que la xifra de participants va augmentar en gairebé 300 ciclistes si es fa la comparació amb l'edició que es va celebrar el 2016, quan els inscrits van ser 644. L'any passat va ser una de les edicions amb menys participació, i semblava que s'acostava una davallada, ja que el 2015 s'havia arribat als 1.137 i el 2013 fins als 1.381. Però el resultat d'enguany demostra que tot va pel camí de ser una anècdota que no tindrà més incidència. Com cada any, l'organització per part de la Penya Ciclista Navarcles, amb arribada al pavelló municipal de la població, va ser excel·lent, i es van mostrar contents del desenvolupament de la 29a edició de la mítica prova navarclina.



En la BTT, la prova de la Selènika vol continuar sent un referent i ahir es va estrenar un nou recorregut llarg de 100 quilòmetres amb sortida de Navarcles i pas per Monistrol de Calders, Calders, Avi-nyó, Moià, Santa Maria d'Oló, l'Estany, Oristà i Artés, a les comarques del Bages, el Moianès i el Lluçanès. En tot l'itinerari, els participants van fer front a un desnivell acumulat de 2.893 metres i van passar per cinc controls, situats al coll de Tirolena, l'Estany, la Rovirola, el coll Ribatallada i Artés. El punt més complicat del circuit d'ahir va ser el collet Vilanova, amb un pendent del 12,5 %, que va fer patir de valent molts dels ciclistes. També es va fer per primera vegada la cursa curta de 63 quilòmetres, que va passar pels mateixos llocs que la llarga fins al quilòmetre 36, quan van tornar cap al pavelló de Navarcles.



El temps i la pluja van respectar la Selènika, que va tenir els primers participants a l'arribada al voltant de les onze del matí. Llavors, el pavelló ja va començar a rebre els familiars dels ciclistes i aficionats que s'apropaven per veure l'arribada dels participants, mentre els diferents voluntaris de l'organització preparaven els obsequis. A les hores següents van anar arribant els diferents corredors, sense que hi hagués cap incidència greu (dos participants van caure i van ser traslladats a l'hospital, però sense ferides greus). Poc abans de dos quarts de set de la tarda van arribar els dar-rers ciclistes, que van deixar en 806 el nombre de participants que van acabar les proves. Pel que fa als abandonaments, un total de 38 ciclistes van retirar-se durant les curses, mentre que 62 no van fer la sortida.



Dos clàssics de la Selènika, Guillem Muñoz (Fasol Bikes) i Roger Argelaguer, van ser els dos homes més ràpids a completar la distància dels 100 quilòmetres i van entrar junts a l'arribada, amb un temps de 4:27:32. Poca estona després van entrar els tercers classificats, Jordi Ladrón de Guevara (Fasol Bikes) i David Sánchez (The Cyclery), que van completar el recorregut en 4:32:24. En categoria femenina, Aida Viladrich (Nineta) va ser la millor i va creuar la línia d'arribada en 6:17:57. Segona va ser Vanesa Amaro (Martorell Bike), amb un temps de 6:51:15, i Virgínia Garcia (Diferentbike) va completar el podi amb un registre de 7:07:39.



Pel que fa a la prova curta, el guanyador absolut va ser Carles Miralles (Penya Ciclista Navarcles), que va arribar al pavelló en només 3:07:20. Miralles va superar en més de quatre minuts el segon, Ramon Garcia (Outcat), que va fer un temps de 3:11:34. Per la seva banda, David Torres (Bike Taller Cannonda) va completar el podi amb un registre de 3:15:04. En categoria femenina, les tres primeres van ser Mar Franco (Massi, 4:00:23), Meritxell Freixes (Pallarès Factory, 4:07:38) i Rosa Palomino (Penya Ciclista Navarcles, 4:14:15).