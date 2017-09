El CN Minorisa cau davant el Portugalete en el matx de presentació

El CN Minorisa va encaixar una derrota a casa davant el Portugalete, que es va imposar per un resultat final de 6-13 en el matx de presentació de l'equip manresà. Catalans i bascos van jugar un partit entretingut, amb gols, amb errades en les jugades tàctiques o d'estratègia pròpies de la pretemporada, i els visitants es van mostrar clarament superiors.

El Portugalete va anar sempre amb avantatge en el marcador, i en dos minuts va situar el marcador en 0-2. Però els manresans van reaccionar, i Lafoz i Casasayas van anotar dues dianes que els van permetre arribar al final dels primers vuit minuts amb un resultat de 2-3. En aquests ja es va fer palesa una diferència important de potencial entre les dues formacions. Els bagencs, un equip amb moltes incorporacions, notaven la manca d'ajustament, i els bascos ho van aprofitar per obrir forat en l'electrònic i arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un resultat de 2-6.

A la segona meitat, Vilarasau i de nou Casasayas van anotar dos gols per als locals, però els biscaïns en van fer cinc davant una dèbil defensa manresana. Amb el partit resolt, el darrer període va ser el més igualat i el parcial va ser d'empat a dos gols, amb anotacions de Casasayas per part manresana. L'equip dirigit per Ventura va desaprofitar fins a onze superioritats, i en alguna els visitants van marcar en un contraatac. El duel va servir per establir llaços entre els dos equips i comprovar les possibilitats d'ambdós amb les noves incorporacions tres setmanes abans de l'inici de la lliga.