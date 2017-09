La lliga del Tir Arc Olesa va proclamar els seus campions

El municipal de tir amb arc d'Olesa de Montserrat va acollir el diumenge passat la cinquena i darrera jornada de la Lliga Local del Tir Arc Olesa, en la qual l'entitat va proclamar els campions de les diferents categories. A més, es va fer un minut de silenci en memòria del soci i arquer del club Máximo Salamanca.

El trofeu Joan Gil, que s'atorga a l'esportista amb més projecció en el curs, va ser per a Aina Pla, mentre que el trofeu Agustí Valls a la trajectòria esportiva se'l va endur Basili Garcia. En sènior femení la guanyadora va ser Adriana Pla, mentre que en nois ho va fer Hèctor Garcia. En veterans, la victòria va ser per a Luis Ramos, en cadet es va imposar Bran Rodríguez, en infantil Roc Rubio i Clara Soberbio, en aleví Lucía Ramos, i en benjamí Unai Garcia i Ona Rubio. En arc nu es va imposar Marta Gimeno. Finalment, es van lliurar diplomes als nens que han assolit totes les proves per incorporar-se a l'escola: Nerea Ruiz, Pablo i Daniel Espes i Iker Martos.