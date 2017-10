El City s'imposa al Chelsea i el United segueix l'estela

Un solitari gol de Kevin de Bruyne a la segona meitat va castigar el Chelsea, entrenat per Antonio Conte, a Stamford Bridge (0-1) i va deixar una setmana més el Manchester City al capdavant de la Premier League. Amb aquest tres punts el conjunt entrenat pel santpedorenc Pep Guardiola encapaçala la lliga amb 19 punts.

El Manchester United, de José Mourinho, no va fallar a casa i va imposar-se per un contundent 4-0 davant d'un Crystal Palace que acumula set derrotes després de set partits i que encara no ha marcat cap gol aquesta temporada. Amb aquesta victòria el United segueix l'estela del City i es col·loca colíder una setmana més, empatats a 19 punts.

La tercera posició de la lliga es per al Tottenham, de Pochettino. Els spurs no va donar cap opció al recent ascendit Huddersfield i amb un sensacional Harry Kane van golejar a domicili per 0-4. El Leicester va empatar a zero en la seva visita al camp del Bournemouth mentre que el West Brom va empatar a dos gols davant del Watford. L'Stoke City va imposar-se per la mínima (2-1) en el seu enfrontament davant del Southampton, mentre que el West Ham va aconseguir una treballada victòria, també per la mínima, davant del Swansea amb un gol al temps de descompte de Sakho.