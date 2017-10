Masfret i Torras brillen a la Copa del Món de trampolí a Portugal

Marc Torras i Cristina Masfret, ambdós de l'Egiba i integrants de la selecció estatal absoluta de trampolí, es troben aquests dies a Loulé (Portugal) per participar en una de les dues proves de la Copa del Món que es disputen com a preparació del campionat del Món que tindrà lloc el proper mes de novembre a Sofia.

Els resultats han estat bons per als dos gimnastes. Masfret va batre la seva millor puntuació en competició aconeguint superar els 96 punts. Amb aquesta nota va classificar-se 18a, obtenint la marca mínima per prendre part al campionat d'Europa del 2018. La seva gran actuació no va acabar aquí, ja que també va participar en la prova de sincronisme fent parella amb la manxega Cristina Sainz. Van obtenir la setena millor nota a la fase prèvia accedint a la final (8), en la qual van millorar la seva nota i van acabar quartes.

Marc Torras també va realitzar una molt bona competició en la prova individual en obtenir 103,350 punts, que també representen la seva millor marca en competició, classificant-se en la 23a posició. En el seu cas va ser especialment brillant la puntuació de desplaçament de la rutina obligatòria, que va ser de 9,7 punts (sobre 10). Torras havia de competir en sincronisme amb Jaime Ponce d'Albacete, però aquest va ser baixa per molèsties físiques.

Torras i Masfret seran la setmana que ve a la darrera competició de la Copa del Món de trampolí 2017, última cita rellevant abans del Mundial, on els dos giumnastes de casa nostra afrontaran amb el repte d'apropar-se a la semifinal individual, a la qual hi accedeixen els 24 millors de la fase prèvia.