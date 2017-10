Els Benet Games tornen amb novetats

Els Benet Games ja estan a tocar. Aquest cap de setmana, diferents zones de Sant Fruitós de Bages acolliran aquesta trobada d'esport, natura i música en la seva quarta edició.

Més de 40 activitats per a nens i nenes de totes les edats esperen el públic que assisteixi al certamen, en el qual també es podran veure proves esportives populars i de competició, així com diverses exhibicions. Hi haurà un espai d'aventures, amb rocòdroms, tirolines i ponts tibetans, entre d'altres; un espai infantil on els més petits també hi podran dir la seva; un espai de tendències, on els visitants podran provar els esports més moderns i innovadors com el longboard i el tarp surf; un espai d'aire on es farà un taller d'estels i vol amb globus aerostàtic (obert als guanyadors d'un sorteig realitzat a través de les xarxes socials de l'esdeveniment); i un espai d'aigua on es podrà fer paddle surf, un bateig de submarinisme i ioga paddle surf, una activitat que s'estrena aquest any i que consistirà en diverses classes d'iniciació i/o perfeccionament cada 30 minuts aproximadament per a nens a partir de tres anys.

A més de totes aquestes activitats, hi haurà competicions de primer nivell; com una competició de biketrial, dissabte a les 15 hores, una caminada i pedalada popular a les 11 del matí, que acabarà amb una paella; les 3 hores de resistència en BTT, una de les novetats d'aquesta edició que tindrà lloc a les 16 hores; un Open Infantil BTT, que s'iniciarà a les 11 del matí en les categories infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i principiant, i la cursa Four Factors, en quatre distàncies diferents, que tindrà lloc diumenge a partir de les deu del matí. Enguany, en aquesta última prova s'ha fet petites variacions en el recorregut, s'ha explorat nous indrets més salvatges, i inclourà més fang, més aigua i més diversió que mai.

Els Benet Games seran oberts al públic dissabte, de 10 a 20 hores, i diumenge, de 10 a 15 hores. Duran aquest temps es podran fer totes les activitats de qualsevol espai. El rocòdrom i la tirolina, però, no estaran disponibles entre les 14 i 16 hores de dissabte, mentre que diumenge finalitzaran a les 14 h. S'espera que milers de persones passin per Sant Fruitós al llarg del cap de setmana. Les activitats tindran el seu cost en Benets, la moneda pròpia del festival i que equival a un euro.



La Festa de Colors, gran novetat

L'edició d'enguany dels Benet Games presentarà algunes novetats importants, la més destacada de les quals és la Festa de Colors. Aquesta es durà a terme dissabte a les 19 hores i estarà dinamitzada per les Piscines Municipals de Manresa. Hi haurà un lot que inclou una samarreta, un paquet de pols i un benet que es podrà adquirir dins el mateix festival per un import de cinc euros.

Una altra innovació important del festival santfruitosenc és la incorporació com a seu del Cobert de la Màquina de Batre, que se suma a les altres quatre més habituals: el Bosquet, la plaça d'Alfred Figueras, la piscina municipal i el camp de futbol. El Cobert estarà habilitat el dissabte de 12 a 16 hores i serà el punt d'arribada de la caminada i la pedalada.



Sessió de marxa nòrdica

Qui vulgui iniciar-se en la marxa nòrdica, a les 10 del matí del dissabte hi haurà una sessió teòrica per explicar la tècnica i després podran posar en pràctica els coneixements adquirits a la caminada popular. Ho organitza el Club de Nordic Walking Catalunya Central, anirà a càrrec d'instructors INWA i està limitat a un màxim de 30 persones.