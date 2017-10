L'Igualada HC inicia l'OK Lliga desplaçant-se a la pista del Citylift Girona

L'hora de l'OK Lliga ha arribat per a l'Igualada HC. Els deixebles de Ferran López hi debutaran avui (21 h) a la pista del Citylift Girona, un conjunt que ha fet fitxatges de qualitat i que manté il·lustres veterans, com el porter Jaume Llaverola.

Per al debut en la competició, el tècnic igualadí disposa dels nous integrants de la plantilla igualadina, als quals en aquesta ocasió s'afegirà el jove Oriol Prat.

Els anoiencs presenten, enguany, tres novetats destacades a l'equip: el porter Manel del Valle (Igualada HC B); el mig Gerard Miquel (FC Barcelona B) i el davanter Oriol Vives (Bragança). Aquest jugadors han de cobrir les baixes del retirat Dani López, així com les de Bernat Camps i Emmanuel Garcia. Completen la plantilla arlequinada el porter i capità Eladi Deitg; el defensa Roger Bars; els migcampistes Sergi Pla, Teti Vives i Met Molas, i el davanter Jordi Méndez.

Els gironins, entrenats per Ramon Benito, han fet aquest estiu cinc incorporacions: el defensa Marc Palau (CP Vilafranca); els migcampistes David Gelmà (Alcoi) i Marc Palazón i Oriol Gelmà (FC Barcelona B), i el davanter Joan Gelmà (GEiEG). En declaracions al lloc web de l'Igualada HC, Eladi Deitg afirma que l'equip afronta l'inici de la lliga «amb bones sensacions. Crec que estem fent un molt bon treball seguint una filosofia a l'estil Simeone».