El Cadí busca el triomf a Càceres tot i que espera un rival difícil

El Cadí la Seu mirarà de sumar el segon triomf de la temporada aquest migdia a Càceres. No serà fàcil. El Nissan Al-Qazeres es presenta com «un rival molt dur, i encara més en una pista complicada com la seva». Ho explica el tècnic urgellenc, Bernat Canut. L'equip de la Seu no podrà disposar ni de la pivot Georgina Bahí ni de l'exterior Ariadna Pujol. Cap de les dues ja no ha viatjat a Extremadura. De fet, les dues són baixa de llarga durada, especialment Pujol, que no es descarta que hagi de passar pel quiròfan després de trencar-se el lligament lateral del genoll esquerre.

Les baixes, però, no són cap excusa per a Canut. «Estem llastimats per les lesions però l'equip va millorant i això és important», i afegeix que, a Càceres, «nosaltres ens esperem un bon rival però estem amb ganes de fer les coses bé i d'intentar aconseguir el partit». Tots dos conjunts ja saben què és guanyar i, també, què és perdre. Al-Qazeres i Cadí han der-rotat el mateix rival, un Campus Promete que ara per ara és la decepció més gran de la competició. Les urgellenques arribaran al Ser-rano Macayo després de vèncer amb claredat les de la Rioja. En canvi, les extremenyes es voldran refer, a casa, de la contundent der-rotapatida contra el gran club de la lliga, el Perfumerías Avenida.

«El partit contra el Salamanca no és un bon indicador del potencial del Nisan A-Qazeres. Tots sabem que necessites un molt bon dia per complicar la vida al Perfumerías», recorda Canut en referència al darrer matx del rival de la tercera jornada de la Liga Día. Per al tècnic del Cadí, l'adversari urgellenc d'aquest diumenge «combina potència, talent i jugadores exteriors interessants, com Brown, do Nascimento o Mariona Martín». Sense oblidar interiors nacionals de prou quirats i experiència com Míriam Forasté i, sobretot, Esther Montenegro 'Monti'. Mentrestant, el Cadí està demostrant tenir un bloc compensat i en el qual qualsevol de les nou peces ara disponibles pot aportar-hi. Les jugadores que no coneixien la Lliga Femenina s'hi van adaptant. Només cal veure el bon rendiment de Macarena Rosset. I la darrera jugadora en aterrar, la jamaicana Shereesha Richards, ja va agafant protagonisme.