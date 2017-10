Valverde: «això és un partit de futbol, no és més»

El tècnic barcelonista Ernesto Valverde no considera que per la situació existent a Catalunya el públic que assisteixi demà al Wanda Metropolitano rebi de forma hostil el seu equip i ha recordat que "el futbol està fet per gaudir" per la qual cosa no veu "molt més que tot això".

Valverde ha insistit que no el preocupa en aquest sentit el factor ambiental. "El que vulgui posar-se una bena abans de tenir la ferida ho pot fer. L'ambient serà espectacular, és un partit entre dos equips que volen optar a guanyar la Lliga, però això és un partit de futbol, no és més", ha recalcat

"El futbol està fet per gaudir. No veig molt més que tot això. Les lectures posteriors les veurem després del partit. Això és un espectacle i volem que la gent gaudeixi", ha dit.

Entrant en matèria futbolística, Valverde no considera que el de demà sigui el primer gran partit del curs de la lliga per al seu equip. "Quan vas passant partits i vas guanyant, sembla que no comptin els partits anteriors. Tots els partits són complicats. Sí interpretem que el partit de demà té una lectura especial, però als altres equips també els valorem", ha assegurat.

Ha destacat la qualitat dels del Cholo Simeone i, especialment, com rendibilitza els seus gols. "És un equip solidari, defensen molt junts, però nosaltres també estem tenint uns bons números sobre gols encaixats. Volem concedir poc als rivals", ha dit.

Quant a l'estat de la gespa del Wanda Metropolitano, després que Simeone hagi dit que ell "no és jardiner" i hagi utilitzat un símil gastronòmic per deixar entreveure que la gespa no estarà en les millors condicions, Valverde ha comentat que el seu equip s'adaptarà "al menú, a la vaixella i a tot" el que es plantegi.

En tres noms -Leo Messi, Andrés Iniesta i Luis Suárez- s'han centrat les preguntes a la sala de premsa. Quant a l'argentí, Valverde ha dit que després de la seva exhibició a l'Equador "molt pocs" poden dubtar ja a l'Argentina de l'astre blaugrana.

"Hi ha vegades que quan les coses es repeteixen, es repeteixen i es repeteixen (per les actuacions de Messi), deixen de sorprendre't. El partit que va fer Messi, és dels que fa aquí, va aparèixer i de quina manera. No crec que quedi ningú que en dubti", ha insistit.

De Messi, Valverde es queda amb la seva competitivitat: "Aquella idea que ha de saber que ell pot resoldre en qualsevol partit i que es proposa fer-ho. Té aquesta càrrega de ser el millor del món, la porta, i la demostra cada dia".

Sobre Andrés Iniesta, després d'haver patit una elongació muscular contra el Las Palmas, sembla que està recuperat i pot estar en condicions demà contra l'Atlètic.

"Ahir ja es va entrenar normalment. Pensem que també avui participarà de manera normal i que estarà disponible. Veurem què passa", ha indicat.

Sobre els problemes de genoll de Luis Suárez, a qui li han detectat un quist sinovial, Valverde ha recordat que ja va tenir aquest problema durant la pretemporada en la Supercopa. "Li donem la importància justa, no pensem que pararà", ha indicat.

El tècnic del Barça ha tret importància al cansament acumulat pels seus jugadors, a causa dels compromisos internacionals i ha recordat que l'Atlètic es troba en la mateixa situació.

A més, ha deixat entreveure que no aplicarà rotacions davant els madrilenys. "Intentarem posar el millor equip per a aquest partit. Caldrà veure en quines condicions tornen, però som conscients del que ens estem jugant", ha comentat.

Malgrat la gran arrencada i els set punts que té el Barça sobre el Reial Madrid, Valverde ha recordat que la Lliga ha acabat de començar.

"Queda un recorregut immens, és millor estar per davant, però no vol dir res. Valorem molt els rivals i queda molt per treballar", ha insistit.