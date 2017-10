El liderat del CE Manresa ha d'esperar

El futbol és capriciós. Potser ahir el Manresa va fer més mèrits per aconseguir la victòria que no pas dijous, en canvi en el duel d'entre setmana amb el Sant Cugat els punts es van quedar a casa, mentre que contra el Farners van volar injustament.

L'equip de Santa Coloma es presentava al Congost com a capdavanter, però el Manresa, en cas de victòria, s'hauria col·locat líder del grup 1 de Primera Catalana amb un punt més que el Farners, però no va poder ser. L'enfrontament no va decebre i els dos conjunts van oferir un bon joc, cadascú a la seva manera.

Els primers minuts van ser extremadament igualats amb una gran lluita per dominar el mig del camp. Una triple ocasió visitant va trencar l'equilibri, però ni Muniesa ni Riki Solà van estar encertats per superar el porter Luque i el travesser, que van salvar el Manresa s'encaixar el 0 a 1. El primer xut local el va fer Manel Sala al minut 19 però a les mans de Blaquera. Les situacions de perill no sovintejaven malgrat les intencions dels respectius jugadors ofensius d'un i altre equip.

Al minut 22, Toni Rossell ho va provar per al Farners, però la seva rematada va sortir a fora massa creuada. Un minut després era el jugador del Manresa Bernat que feia un cop de cap massa alt a la sortida d'un córner. Al minut 38, una bona combinació entre Chipi i Sergi Soler no va trobar rematador a l'àrea del Farners.

A la represa, i amb el 0 a 0 inicial, la situació va canviar força. Després d'una perillosa rematada de Riki Solà, que va aturar amb els peus Blanquera, el Manresa va tancar el Farners a l'àrea amb constants atacs, tot i que sense treure'n profit. Els gironins no renunciaven a l'atac i en diverses contracops posaven l'ai al cor a la 'parròquia' local. Al minut 75, manel Sala va tenir la millor ocasió manresana. Va ser en una rematada de cap després d'un llançament de cantonada a càrrec de Lladó, però el porter Blanquera va desviar de nou a córner en una destacada intervenció. I com passa molts cops, de l'1 a 0 es va passar al 0 a 1. Va ser després del llançament d'una falta rigorosa comesa per Florent que Toni Rossell va trobar-se amb una pilota perduda dins de l'àrea manresana, que va marcar a boca de canó.

El 0 a 1 va ser una gerra d'aigua freda per als de Solivelles, ja que no reflectia els mèrits corresponents. Però el Manresa va buscar amb insistència el gol de l'empat, que no va arribar per ben poc en dues oportunitats de Sala als minuts 81 i 83, l'última en una volea tot sol davant Blanquera.