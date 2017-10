Alonso signa amb McLaren un contracte «de llarga durada»

Fernando Alonso, campió del món de Fórmula 1 els anys 2005 i 2006 amb Renault, va anunciar ahir, a través d'un vídeo, la seva continuïtat durant el 2018 com a pilot de McLaren, en un acord que l'asturià posteriorment va descriure com «de llarga durada».

Alonso, de 36 anys i amb 32 victòries en fórmula 1 (la sisena millor marca històrica), disputarà així la seva dissetena temporada a la categoria reina de l'automobilisme, en què espera tenir un cotxe competitiu després de l'acord de Renault per motoritzar l'escuderia anglesa, que deixarà enrere els últims tres anys amb Honda, en què els resultats van distar molt del que s'esperava.

«Les clàusules del contracte normalment mai no s'expliquen i tampoc no ho farem ara. Però és un contracte a llarg termini, on anirem veient com van les coses», va declarar Alonso a les cadenes de televisió al Circuit de les Amèriques, a Austin Texas, escenari entre avui i diumenge del Gran Premi dels Estats Units.

«Tinc ganes, sobretot, d'afrontar l'any que ve amb unes expectatives diferents, amb ganes de situar McLaren on es mereix, més amunt, i amb moltíssimes ganes que arribi aviat Austràlia», va afegir el pilot asturià en unes declaracions que recull el portal especialitzat motorsport. com.