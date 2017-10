Tomàs Bellès: referent estatal de la BTT

El Tomàs Bellès-Cannondale Gaes By Tactic fa un balanç positiu de la seva desena temporada des que va constituir el seu equip de competició. A banda de l'equip professional, integrat per quatre membres, Roberto Bou, Ever Alejandro Gómez, Christopher Bosque i José Luis Gómez Miranda, també té un equip amateur que participa en pedalades populars i curses comarcals. En total, l'equip manresà és compost per vint-i-un ciclistes.

La temporada va començar amb dues curses de les clàssiques, on el Tomàs Bellès ha estat present en la majoria de les seves edicions, la Costa Blanca Bike Race i l´Andalucía Bike Race. Enguany, la van disputar la parella formada per Roberto Bou i Christopher Bosque i la van acabar en una magnífica setena posició i primera parella de corredors nacionals. Mentre que la parella formada per Ever Alejandro Gómez i Jose Luis Gómez Miranda va acabar en onzena posició.

Després de la Costa Blanca Bike Race, es va disputar la primera gran prova per etapes de la temporada, l´Andalucía Bike Race. Una cursa de 6 etapes que es va disputar per les províncies de Còrdova i Jaén. Aquesta edició va destacar pel canvi de format en la prova, ja que s'havia disputat sempre en format de parelles i aquest va ser el primer any que es va fer de manera individual. Aquesta circumstància va fer que molts cor-redors professionals arribats de tot el món disputessin la cursa.

Abans de la Titan Desert l'equip va afrontar una última gran prova de nivell, la Mediterranean Extrem. Una prova de tres etapes on Ever Alejandro Gómez i Roberto Bou van aconseguir la primera i segona posició respectivament.



Una prova especial al desert



La Titan Desert era una de les curses en les quals l'equip va dipositar més il·lusió de totes. Es tracta d'una prova especial que combina la duresa del desert, la navegació en les etapes i les llargues rectes d'arena del Marroc durant sis etapes molt dures. Els corredors de l'equip manresà es van imposar en les tres primeres etapes, dues per a Gómez Miranda i una altra per a Roberto Bou. Aquest darrer es va quedar a 24 segons de guanyar la competició.

D'altra banda, enguany s'ha disputat per primera vegada la Catalunya Bike Race, una prova de tres etapes que transcorria pels paisatges de la Cerdanya. En la prova van participar també integrants de l'equip, que hi van tenir un paper destacat. Ever Alejandro Gómez va finalitzar la prova en cinquena posició, a menys de 20 segons del podi final. Mentre que Christopher Bosque va acabar la prova en novena posició.

Finalment, per cloure la temporada, l'equip es va desplaçar recentment al Marroc per disputar una edició de la Marruecos On Bike by Iguña. Una prova de cinc etapes que transcorre per l'Atles marroquí i finalitza en ple desert. A la prova es van desplaçar tres integrants de l'equip, els quals es van repartir la majoria de les victòries en les cinc etapes. Va aconseguir la victòria individual Gómez Miranda, Roberto Bou va obtenir la segona posició i Christo-pher Bosque va pujar al darrer esglaó del podi.

L'equip manresà està molt satisfet de la temporada, en la qual el calendari competitiu ha estat més ple que mai per als bagencs. En aquest sentit, Jordi i Albert Bellès, director esportiu i tècnic de l'equip, respectivament, volen agrair «el suport que ens han donat els patrocinadors, ja que, sense ells, el nostre equip no hauria pogut créixer i ser un referent en el món de la BTT en l'àmbit nacional i internacional».