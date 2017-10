L'Igualada HC buscarà demà el primer triomf a la pista del Lleida Llista

Després de sumar una derrota i un empat en les dues primeres jornades de l'OK Lliga, l'Igualada HC buscarà demà (12 h) el primer triomf de la temporada a la pista del Lleida Llista, un equip que té un balanç més favorable, amb una victòria i una ensopegada.

El conjunt anoienc, que ha fet dos bons partits, a casa del Citylift (2-1) i a casa amb el CP Vic (2-2), no ha tingut l'encert necessari per rematar aquests enfrontaments. El jugador de l'Igualada HC Met Molas admet que «els primers punts de la lliga s'han escapat precisament per petits detalls, però amb el gol no ens podem obsessionar». Sobre el rival igualadí de demà, el Lleida Llista, Molas té clar que els lleidatans «són un equip fort, ràpid, ordenat i amb jugadors molt desequilibrants; serà un partit complicat. Sigui com sigui, nosaltres també estem bé i amb ganes d'aconseguir la primera victòria de la temporada, després d'un inici poc favorable pel que fa a resultats, no tant de joc».

El Lleida Llista, per la seva part, ha aconseguit fins ara uns marcadors molt igualats, 4 a 3 a favor com a local amb l'Alcoi, i 6 a 5 der-rota com a visitant a Lloret el cap de setmana passat.