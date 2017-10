La Lliga Femenina queda sense equips invictes després de la cinquena jornada

La Lliga Femenina es va quedar sense equips invictes després de les inesperades derrotes a casa del Perfumerías Avenida i del IDK Gipuzkoa en la cinquena jornada de competició.

Les jugadores de Salamanca, actuals campiones de la competició, es van veure sorpreses per l'Star Center Uni Ferrol, que es va imposar per un ajustat 50-54 i se situa en el quartet de colíders. L'altra sorpresa va ser la primera der-rota de lliga de l'IDK Gipuzkoa, a mans d'un Embutidos Pajariel Bembibre superior que es va acabar imposant per 58-64 i va sumar la primera victòria del curs.

En la resta de partits jugats ahir, l'Spar Citylift Girona va guanyar en la seva visita al Lacturale Art Araski (53-88), el Lointek Gernika va apallissar el Movistar Estudiantes (101-51) i el Mann Filter es va endur el triomf a la pista del Campus Promete (67-86). Finalment, en els partits de divendres, el Nissan Al-Qázeres Extremadura va tombar el Quesos el Pastor (83-72) i el Cadí la Seu va caure amb el Sant Adrià (62-69).