El Sammic supera el Càceres amb 24 punts de De Ciman i es manté en posicions de privilegi

L'ICL Manresa tancarà el mes de novembre amb una visita al sorprenent Sammic, un equip que aquesta temporada ha pujat de la LEB Plata i que està sent una de les revelacions del curs. Després de set partits, el conjunt basc té un balanç positiu (4-3). Ahir va derrotar el Càceres per 79-74 amb 24 punts de Joe De Ciman, un dels jugadors que van ser clau per aconseguir l'ascens el curs passat i que està oferint unes bones prestacions en una nova categoria: és el màxim anotador del Sammic, amb gairebé 12 punts de mitjana i un 48% en triples.

Davant el Càceres, el Sammic va dominar tot el partit. Els 8 punts d'avantatge del primer quart (22-14) es van convertir en 13 al descans (42-29). Un coixí que va permetre al conjunt basc controlar les envestides del Càceres, que va intentar sense èxit la remuntada, tot i que en el tram final va fer que el seu desavantatge es reduís fins a només 5 punts. Keshinro i Ward, amb 15 punts cada un, van ser els màxims anotadors d'un Càceres que se situa en el penúltim vagó de la classificació (2-5).