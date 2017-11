L'Igualada remunta en una segona meitat brillant i puja al vuitè lloc

L'Igualada Hoquei Club va notar el cansament acumulat del viatge a Itàlia del cap de setmana, on va jugar un partit dissabte contra el Sarzana, i va trigar a derrotar l'Asturhockey en el partit que va significar la seva segona victòria a l'OK Lliga d'enguany. Amb el triomf, el conjunt de Ferran López se situa en posicions de classificació per a la Copa del Rei.

Amb aquests condicionants, els asturians van avisar molt aviat amb un xut al pal al minut 3 de joc. Els anoiencs creaven joc, però els costava crear perill a l'àrea visitant i superar la proposta defensiva del tècnic, David Miranda. A més, al minut 14 de joc l'Asturhockey es va avançar amb un gol de Nicolás Carmona, gràcies a un tir llunyà que va sorprendre Elagi Deitg. La tendència va seguir fins al descans, però, afortunadament per als igualadins, van poder marxar a la mitja part amb el duel igualat. Va ser Roger Bars qui va caçar una bola a l'interior de l'àrea i va superar el porter visitant.



Punt d'inflexió

El descans va representar un punt d'inflexió per als igualadins, ja que van sortir disposats a decantar el partit de la seva banda i ho van aconseguir aviat amb una rematada, novament, de Roger Bars, que va situar el seu equip per davant per primer cop.

El gol va donar ales als locals i Met Molas va enviar una bola al pal cinc minuts abans de la consecució del tercer gol. Va ser Sergi Pla qui va batre el porter visitant i va precedir un moment històric.

Aquest va tenir de protagonista Oriol Vives, que va anotar el gol número 4.000 de l'Igualada Hoquei Club a la història de la lliga. A més, va representar superar una sequera golejadora, ja que és el seu primer gol oficial en la segona etapa com a jugador igualadí. Curro Fernández va reduir la distància, però Sergi Pla va aconseguir el 5-2 que tancava el marcador.

Després del partit, el tècnic Fer-ran López va reconèixer que «era un partit perillós per la fatiga acumulada. És difícil competir amb aquest calendari, però no és una excusa vàlida».