Arenas: «Saben com defensem, serà difícil poder-los sorprendre»

L'entrenador del Levitec Osca, Guillermo Arenas, recorda el partit que va disputar contra l'ICL Manresa a la pretemporada i el té de referència per al duel de demà al Nou Congost, tot i que afirma que «ells han canviat, però per ser millors. Quan van venir a Osca estaven en construcció i el resultat els ha fet canviar per ser millors».

Arenas és conscient que «ells saben que defensem d'una manera molt dura i vindran concentrats. Sorprendre'ls serà complicat perquè ells han vist la intensitat que tenim i ja se l'esperen». A l'altra banda, «el seu nivell físic és molt alt, i a casa ho demostren encara més. Intentaran millorar la nostra intensitat, i això provoca que el partit sigui difícil».

L'entrenador asturià del Peñas destaca, de l'ICL, «el nombre de jugadors que tenen amb capacitat de decidir. Tots són una amenaça. Quan davant tens cinc jugadors que et poden anotar de manera individual és molt difícil poder-los parar. Llavors, en atac, has d'estar concentrat i fer una bona circulació de pilota».