El Barça B perd al Mini davant el nou líder de Segona, l'Osca

El Barça B de Gerard López va sumar el cinquè partit consecutiu sense aconseguir la victòria després de perdre clarament davant del nou líder de la Segona Divisió, l'Osca. L'equip aragonès va mostrar-se molt sòlid defensivament, i gràcies a un espectacular Cucho, autor dels dos gols, va ser capaç d'endur-se els tres punts del Mini Estadi i escalar fins al capdavant de la classificació. Ambdós equips van disputar una anivellada primera meitat, sense gaires ocasions clares de gol.

A la represa, la dinàmica va canviar i els visitants van imposar el seu ritme i el domini en el joc. Cucho va avançar l'Osca gràcies a un sensacional gol de falta directa al minut 51. Els blaugrana no van saber reaccionar i, deu minuts més tard, el mateix Cucho va aprofitar una gran jugada individual de Ferreiro per marcar el 0-2 i encarrilar els tres punts. Gerard López va intentar capgirar la dinàmica amb els canvis però no va estar encertat. Els blaugrana tan sols van tenir un parell d'aproximacions a l'àrea rival mentre que els visitants van gaudir de més ocasions per tancar el partit.



El Saragossa sap patir

El conjunt aragonès va sumar els tres punts en el partit de la jornada número 14 davant del sempre complicat Rayo Vallecano. El Saragossa va aprofitar les seves ocasions a la primera meitat per marxar al descans amb un favorable 2-0. A la represa, els madrilenys van saber reaccionar i van aconseguir empatar. Els locals no van abaixar als braços i a deu minuts del final Pombo va aconseguir el gol de la victòria. L'Alcorcón no va poder passar de l'empat davant del Lorca. Els madrilenys van avançar-se amb un gol matiner al minut 8 obra de Dorca. Els visitants van lluitar fins al final i fins al minut 87 no van ser capaços d'empatar gràcies a un bon gol de Javier Muñoz. L'Albacete va obtenir una important victòria per continuar puntuant i escalar posicions davant d'un Almeria que s'enfonsa cada jornada més al capdavall de la classificació. Rodríguez va avançar l'Albacete just abans d'arribar al descans, mentre que Zozulya, a la represa, marcava el definitiu 2-0.

El Tenerife va sumar una nova victòria per continuar la bona dinàmica davant de la Cultural Leonesa per un còmode 2-0. Els locals van obrir la llauna al minut 2 gràcies a Malbasic. El Tenerife va encarrilar els tres punts amb el 2-0 obra de Longo després d'aprofitar un rebot d'un penal.