El Gimnàstic fa la presentació més lluïda dels seus equips a Castellgalí

El Gimnàstic de Manresa va dur a terme la millor i més multitudinària presentació de tota la seva història, amb la presència de més de 2.000 persones, entre jugadors, tècnics i familiars. El camp municipal de Castellgalí va ser l'escenari, divendres, de l'acte, com a senyal de la col·laboració que existeix entre ambdues entitats. Primer es van presentar els 41 equips per part del Gimnàstic de Manresa i seguidament les deu formacions en total del Castellgalí, entre futbol i futbol sala. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, dels respectius presidents, José A. Múrcia (CF Castellgalí) i Miquel Sebastià (Gimnàstic), així com del representant de la Federació Catalana de Futbol al Bages i Berguedà, Esteve Olivella. Cap a 2/4 de 10 va finalitzar l'acte amb un gran castell de focs. Cal destacar la gran organització i la innovació amb la presència d'uns túnels d'il·luminació LED i d'un sistema de so a l'alçada de l'esdeveniment.