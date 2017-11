El Martorell torna a caure a domicili, ara a Cambados

El Martorell va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Cambados gallec, que es va imposar per un resultat final de 73-58 i va encadenar la seva tercera victòria seguida, la quarta consecutiva a casa.

En el primer quart, el conjunt del Baix Llobregat Nord va fer un gran inici i, liderats per Xavi Guirao en la direcció i anotació (va fer quinze punts) i pel pivot egipci Ahmed Khalaf (disset i deu rebots), va clavar un parcial inicial de 4-13. Un cop aquests dos jugadors van abandonar la pista, els locals van reaccionar i van acabar el primer quart només un punt per sota (19-20). En el segon període, els gallecs van oferir un gran nivell defensiu i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de marge en l'electrònic (36-32).

En la segona meitat, dos jugadors van liderar el Cambados: el britànic Will Saunders (que va acabar amb 21 punts i dotze rebots) i el noruec Karamo Jawara (que va fer els mateixos números que el seu company i a més va rebre onze faltes per signar un 38 de valoració amb triple-doble inclòs). Gràcies a això, els locals van entrar als deu darrers minuts amb nou punts de marge (52-43). En aquests, els gallecs es van mantenir sòlids i no van donar cap possibilitat als martorellencs d'endur-se la victòria. En la propera jornada, el Martorell rebrà a la seva pista l'Agustinos Leclerc lleonès, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 25 de novembre a les 17.30 hores.