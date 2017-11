Josep Vicenç Mestre s'estrena a la banqueta de l'Igualada vencent el Martinenc

La dita «entrenador nou, victòria segura» es va tornar a complir ahir a la tarda a Igualada, on el conjunt local va desfer-se del líder Martinenc amb l'estrena de Josep Vicenç Mestre a la banqueta. El jove tècnic d'Òdena va agafar el relleu aquesta setmana després de la dimissió irrevocable de l'anterior entrenador, Dani Gimeno.

La victòria igualadina es va forjar sobretot a la primera part, quan l'equip de Mestre va aconseguir marcar tres gols, per cap del Martinenc. Martí Just va marcar molt aviat, al minut 7. Al minut 20, Eric va trasformar un penal en el 2 a 0. Roland Garrós va poder marcar per al Martinenc al minut 27, però la seva rematada va fregar el pal. I quan només quedava un minut per al descans, Martí va fer el segon del seu compte particular i el tercer de l'Igualada.

Amb el 3 a 0, a la segona part el Martinenc va avançar les línies en un intent desesperat per iniciar la remuntada. Al minut 66, Roland Garrós va fer el 3 a 1 després d'un refús del porter igualadi a una rematada d'Adri Ruiz. En diferents ocasions el Martinenc va fregar el segon gol, fins i tot va fer dos llançament al pal, però el gol no va arribar i els tres punts es van quedar a casa. Els barcelonins encaixaven d'aquesta manera la seva segona derrota de la temporada, però es mantenen al capdavant de la classificació amb tres punts d'avantatge respecte al Viladecans.