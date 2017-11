El CE Manresa vol consolidar-se a casa i assaltar les places d'ascens

Després de guanyar tres partits seguits, dos d'ells fora de casa, el Manresa rep demà, a les 12 del migdia, el San Juan de Montcada, un equip poc fiable com a visitant, almenys fins ara, ja que només ha aconseguit un empat; això sí, al camp d'un dels equips capdavanters, la Muntanyesa.

Els de Dani Andreu tenen clar, segons el seu entrenador, que «per estar a dalt hem de millorar el joc a casa. Tot té un sentit, i si no ho estem fent bé al Congost és que alguna cosa hem de millorar».

Del San Juan, Dani Andreu ha comentat que «és un equip que està acostumat a jugar en un camp petit, i així ho demostren els resultats, però en aquesta categoria no es pot donar per guanyat cap partit abans de jugar».

Aquesta setmana, el Manresa ha perdut dos jugadors que han estat baixa, Chipi i Trulls. Sobre aquest fet, Andreu va comentar que «estem buscant alguns jugadors per contrarestar aquestes absències, però sempre tenint en compte que qui vingui ha de millorar els futbolistes que ja tenim».

Per al partit de demà, el CE Manresa té tota la plantilla a disposició del tècnic, amb la qual cosa la voluntat és seguir la ratxa de bons resultats que s'han encadenat en els darrers partits. De fet, en el debut de Dani Andreu es va guanyar a casa, un fet que no succeïa des de la primera jornada del campionat, i aquesta és la fortalesa en la qual s'ha de basar l'equip per anar sumant. El conjunt vallesà disposa d'una afició molt animada, que acostuma a seguir en un gran nombre el seu equip, i això el pot ajudar, malgrat que els resultats, fins ara, no s'han notat en els partits a domicili.

El Manresa, per la seva banda, estarà pendent dels partits que han de disputar els dos equips que té a davant a la classificació. El líder, el Farners, que té tres punts més, visita el camp del Sabadell B, un jove conjunt capaç del millor i del pitjor i que es troba en la zona mitjana-baixa de la classificació. El partit es disputa avui a dos quarts de sis de la tarda. Pel que fa al segon, la Fundació Esportiva Grama, visita demà al migdia el camp del Lloret.



Sortida complicada



Pel que fa a l'Igualada, la setmana ha estat més tranquil·la que les anteriors per la victòria aconseguida a casa contra el Martinenc en el debut del seu nou entrenador, Josep Vicenç Mestre. La revàlida no serà gens fàcil, ja que els anoiencs visiten demà el camp del San Cristóbal, actualment el quart classificat del grup 2, ha guanyat cinc partits a casa i només n'ha empatat un, amb la qual cosa serà complicat arrencar algun punt del camp egarenc. Després de vèncer el líder, però, l'Igualada se sent capaç de tot i una victòria el faria escalar posicions des de la vuitena que ocupa ara mateix.