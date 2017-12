Córrer la Cursa del Gall Dindi el dia de Nadal a Capellades

Un total de 227 atletes, 199 en la prova gran i 28 en la dels joves, van participar, com és tradició el dia de Nadal, a la Cursa del Gall Dindi de Capellades, que enguany complia 38 edicions, 28 del Memorial Jaume Solé Quintana (impulsor de la prova), sobre un recorregut urbà de 4.600 m (1.000 en la prova infantil per als prebenjamins, benjamins i alevins). Paral·lelament, cada any s'organitza la també clàssica Travessa de la Bassa, però aquest cop no es va poder celebrar per manca d'aigua.

La Cursa del Gall Dindi es va disputar en una matinal gèlida i amb cronometratge amb xip. La victòria masculina va ser per al triatleta del CAI Triatló Petromiralles Josep Martínez, que va trigar 14'24'' en fer el traçat previst. Darrere seu es van classificar Jesús Álvarez, del CE Roger Roca, amb 14'28'' i Jordi Fernández, de l'Esportiu Penedès, amb 14'28''. Pel que fa a les noies, la primera plaça va correspondre a la també triatleta del CAI Triatló Petromiralles Aida Solà, que va entrar en el lloc 33 de la general, amb 17' 14''. Segona va ser Yveth Camús, de l'Oro di Napoli, amb 17'34'', i la tercera plaça va correspondre a Mayte Hinojosa, de l'Ashi Team, amb 19'10''.

El CA Igualada Petromiralles va ser el vencedor per equips, amb 139 punts. A la cursa infantil, els respectius vencedors van ser Oriol Alonso, del CA Igualada Petromiralles, i Yasmin Zaim, de l'Infinit. L'organització va anar a càrrec de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Capellades (amb la col·laboració de l'AEMdeKP) i del CA Igualada Petromiralles, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Consell Esportiu de l'Anoia. L'alcalde de Capellades, Aleix Auber , els regidors Adela Morera, Salvador Vives i Jaume Solé, i Josep Solé (aquests dos dar-rers són fills de Jaume Solé Quintana), van fer l'entrega de premis.