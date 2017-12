El Barça torna avui als entrenaments amb un ull posat al mercat

El Barça torna avui als entrenaments sense Luis Suárez, Leo Messi ni Javier Mascherano. I precisament aquest últim és un actor important en el mercat d'hivern que s'obrirà dilluns. De fet, el central podria ser una de les sortides del club català.

Aquest any, el club té molt d'interès en el mercat d'hivern, on espera fer diversos moviments, especialment dues sortides: la de Mascherano, que ja ha anunciat al club que vol anar-se'n perquè no té prou minuts per preparar el Mundial de Rússia, i la d'Arda Turan, un jugador que ha desaparegut de les convocatòries i que és al mercat des de fa temps, però la seva alta fitxa ha frenat fins ara el seu adéu.



Un central, la prioritat

A més d'aquestes dues operacions, el Barça sospesa l'opció de contractar un central, tot i que el resultat que ha ofert el belga Thomas Vermaelen i la imminent recuperació de Samuel Umtiti podrien rebaixar aquesta necessitat. Això no obstant, si finalment Mascherano se'n va, l'arribada d'un jugador en aquesta posició seria gairebé una obligació. I un dels candidats a reforçar la defensa és el central colombià Yerry Mina: el club català té opcions per fer-se amb els seus serveis.

El club també es podria plantejar alguna altra sortida si arriben ofertes interessants per als futbolistes que disposen de menys minuts a les ordres de Valverde. El diari Sport explicava ahir que Rafinha podria tenir una proposta per anar cedit al Celta, mentre que Gerard Deulofeu i Aleix Vidal són dos futbolistes que también haurien atret l'interès d'altres clubs.

Al marge d'aquestes operacions, que es podrien activar en aquest inici de gener, l'equip continuarà la seva rutina al camp d'entrenament, on s'espera el dia 2 de gener els tres sud-americans que tenen més dies de vacances.

La primera cita esportiva dels barcelonistes és eldijous 4 de gener a Vigo, on jugaran l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. El primer partit de Lliga de l'equip d'Ernesto Valverde arribarà el diumenge 7 de gener, a les 16:15 hores, al Camp Nou, contra el Llevant.