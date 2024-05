Norris desarma Verstappen i obté la seva primera victòria en la F1

Quan menys s’esperava, Max Verstappen va mostrar la seva vulnerabilitat. Després de guanyar la carrera a l’esprint i assegurar-se la pole del Gran Premi de Miami, el neerlandès va acabar sucumbint a la pressió de Lando Norris. El pilot britànic de McLaren, que va tenir la sort de la seva banda amb un cotxe de seguretat quan rodava líder a falta de fer la seva parada, no va malgastar la seva oportunitat per estrenar el seu palmarès a la Fórmula 1 amb una victòria històrica.

Carlos Sainz va acabar quart després d’una duríssima lluita amb Oscar Piastri investigada pels comissaris després de la carrera, i Fernando Alonso va escalar des de la 15a plaça a la graella fins a la 9a final, i va aconseguir l’objectiu de puntuar que s’havia marcat en el cap de setmana més complicat per a Aston Martin en el que va de curs.

Verstappen, que partia de la pole per sisena vegada aquest any, no va fallar en la sortida. Leclerc va reaccionar tard i va perdre el segon lloc amb Sainz i Pérez, però Pérez, molt agressiu, se’n va anar, i va desestabilitzar Sainz, que a punt va estar d’impactar amb el mexicà. L’acció va permetre que Leclerc i també un atent Piastri superessin l’espanyol, que va caure al quart lloc, amb el Red Bull de Pérez a la seva estela. Alonso va començar amb una estratègia diferent de la majoria, va apostar per pneumàtics durs i va aprofitar la batalla campal dels dos Alpine per escalar tres llocs, fins al 12è.

Els McLaren, malgrat els seus múltiples problemes dissabte, van començar a rendibilitzar l’ambiciós paquet d’evolucions que van introduir a Miami. Mentre Norris pressionava Pérez per accedir al top cinc, Piastri, llançat, no va donar opció a Leclerc amb el DRS i va deixar enrere el monegasc a la quarta volta. El jove talent australià es va refermar en la segona posició. Verstappen estava ja a tres segons, però incòmode davant la implacable persecució.

Verstappen, nerviós, va cometre un error i es va carregar un piló en una xicana sense visibilitat. L’incident va propiciar un breu safety car virtual que els pilots que rodaven al capdavant no van poder aprofitar per fer la seva parada, però sí que va beneficiar Alonso, que va posar mitjans. Verstappen, amb danys lleus al seu aleró, va passar per boxes i va tornar a pista quart.

Parada gratis

Piastri i Sainz van fer el seu pit stop a l’uníson a falta de 29 voltes i Norris va heretar el liderat provisional. El britànic va tenir tota la sort que li va faltar el dia anterior, quan l’incident que va desencadenar Hamilton el va fer fora de la carrera esprint al primer revolt. Aquesta vegada, un oportú safety car provocat per l’accident de Sargeant i Magnussen va resultar providencial per a Lando, que va consolidar el seu liderat amb una aturada gratis.

La carrera es va reprendre a falta de 25 voltes, amb Norris perseguit per Verstappen. El de McLaren tenia una oportunitat única i es va llançar a buscar-la, amb Verstappen, impotent, cada vegada més lluny. Sainz i Piastri es van tocar en el seu duel per la quarta posició i tot i que l’australià va fer fora de la pista el madrileny, la FIA no va veure motius per investigar l’incident. Sainz, furiós, va obtenir la seva recompensa en pista, desafiant amb èxit l’australià, que va acabar amb el cotxe fet malbé en la seva impetuosa defensa amb el Ferrari.