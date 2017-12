L'ICL mastega un triomf valuós

Va ser més difícil del què demostra el resultat final, però l'aficionat de l'ICL Manresa va poder marxar cap a casa amb bon gust de boca. Els bagencs van derrotar un CB Prat que va acabar fos i que va cedir per una diferència de tretze punts, fet que suposa que ara en té 25 de desavantatge, davant d'un possible empat al final de la primera volta entre els dos equips. El premi, jugar la Copa Princesa d'Astúries a Lugo i optar a disputar tots els play-off amb l'avantatge de pista a favor. A més, l'equip d'Aleix Duran confirma la sensació de ser un equip sòlid, amb moltes variables que l'han de fer difícil per als adversaris en una segona volta en què jugarà gairebé tots els partits decisius al Nou Congost.

Arrencada de cavall, parada d'ase

No se sap si la tàctica inicial d'Aleix Duran hauria estat la mateixa amb la presència del gegant lituà Martynas Andruskevicius a la pista, però el tècnic egarenc va veure des de l'inici que calia estar damunt de Caleb Agada, el màxim anotador del Prat. Amb Josep Pérez i Marc Blanch arrencant des de la banqueta, com solen fer sovint, Duran va situar Noah Allen damunt de l'anotador dels potablava, fet que va notar l'equip del Baix Llobregat Nord en els primers cinc minuts del partit. Un parcial d'11-0 en aquest tram així ho demostra.

Els tirs dels visitants no entraven de cap manera i, a l'altra cistella, la connexió entre Lluís Costa com a passador i Jordi Trias com a receptor donava grans rèdits. Set punts, units a dos bàsquets més d'Allen, obligaven a Arturo Álvarez a aturar el partit.

I a partir d'aquí la cosa va canviar. El Prat va fer entrar Pérez i Blanch i va començar a jugar més en equip, a passar-se la pilota, a tapar més forats i a carregar el rebot ofensiu amb la voluntat d'impedir la transició bagenca. Johnson, amb el seu poder físic, va avisar (11-6) i, tot i que Sakho va fer un ganxo i Dani Garcia va recollir les escombraries d'una esmaixada errada per Allen després d'una clara falta d'Agada (15-6), el ritme ja era un altre. Aquí va sorgir Coby qui, amb un triple i un bàsquet de dos, obria un petit parcial al final del primer període (15-11).

Aquest va seguir amb un robatori de Sesé i un triple de Josep Pérez que posava el CB Prat davant en el marcador per primer cop (15-16). Des d'aquest moment va començar el duel de possessions llargues i tirs complicats de l'ICL i de bones continuïtats del Prat.

Ara, la iniciativa era forastera i els successius empats, l'últim dels quals a 20, es van tornar en mínims avantatges forasters. Agada, amb el seu primer triple, situava el 25-29, que encara s'hauria pogut ampliar de no haver estat per un gran tap d'un Allen que havia tornat a la pista. Amb el californià, Trias i Costa va semblar que l'ICL recuperava moviments en atac i, tot i que Cate situava el 27-33 a falta d'un minut per al final, després d'haver comès una clara falta que els deficients col·legiats no van veure sobre Trias, era el propi gironí qui, amb una esmaixada en transició i amb un cop de dits sobre la botzina, ho deixava tot obert, tot i que espès, per a la segona meitat.



Segona part molt millor

L'ICL va refrescar idees al descans i va recordar que la millor manera de fer fluïd l'atac seria defensar bé. Amb l'equip inicial s'hi va posar i va robar més pilotes en els cinc minuts primers de la represa que en tota la meitat inicial (3 per 2). El parcial d'11-0 de l'inici es va transformar ara en un 11-2 en 4 minuts i 33 segons. Només Cate va anotar per als locals, mentre que, per als manresans, Lundberg i un intermitent Hamilton feien sengles cistelles al contraatac, i Allen i Trias ajudaven amb la seva intensitat ofensiva.

En defensa, en aquesta oportunitat Aleix Duran va decidir no fer tantes rotacions. Només Álvaro Muñoz i Dani Garcia, per un Lluís Costa amb problemes a l'hora de mirar a cistella, van trencar l'equip que estava duent la iniciativa.

Amb el 43-35, però, van sorgir una sèrie de protagonistes secundaris que l'entrenador de l'ICL volia evitar que apareguessin en la prèvia. El romanès Cate, autor d'un parell de cistelles, i l'escorta Portugués, amb un triple sobre la botzina i tres tirs lliures, dels quals dos van entrar, van situar un amenaçador 47-44. El tram final del tercer període, però, va ser local, amb un cop de dits de Sakho, que també havia entrat a la pista i que no va aprofitar el tir lliure addicional, i una acció de classe d'Allen, que permetia respira els locals en situar el 51-44 amb deu minuts per endavant.

Semblava que el darrer quart no començava de la millor manera quan Josep Pérez anotava un gran triple i Cate, un tir lliure que situava el 51-48. Però aleshores va sorgir el millor Noah Allen de la temporada. El nord-americà va començar a fer accions de mèrit, amb un 2+1 inclòs, i, malgrat que Pérez va fer un altre triple, ara el ritme era local. Sakho va anotar un tir lliure, Allen va avortar una anotació de Marc Blanch i Ash Hamilton va aparèixer per anotar un altre 2+1 que feia que els locals recuperessin el màxim avantatge de l'inici, d'onze punts (63-52).

Era un escac, però faltava el mat. Agada cometia la cinquena falta i, tot i que Blanch rebaixava la diferència a menys de deu punts, l'entrada a la pista de Lluís Costa va donar un impuls final al seu equip. Set punts gairebé seguits del base barceloní van fer créixer la diferència fins a 14 punts (73-59). Un triple afortunat de Johnson i novament Costa van cloure l'any amb bona sensació.