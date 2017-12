La Salle s'endú el tercer Memorial Magí Forn en vèncer l'Asfe a la pròrroga

arxiu particular

Els jugadors de La Salle i l´Asfe van disputar una final molt anivellada arxiu particular

El pavelló de la Salle Manresa va acollir, durant el 27 i el 28 de desembre, la celebració de la 3a edició del Memorial Magí Forn cadet. Els sis equips participants es van dividir en dos grups que van donar lloc a la fase final, disputada el segon dia de competició.

En el grup A, la superioritat física i d'edat, així com l'encert, del Bàsquet Neus badaloní es va imposar a uns combatius Manresa (que va competir amb el seu infantil A) i MoraBanc Andorra. El segon lloc del grup i l'accés a les semifinals va ser per als manresans, que van vèncer els del principat en un partit seriós. En el grup B, l'ASFE de Sant Fruitós es va endur el primer lloc en vèncer la Salle en un matx ajustat fins al final. El Vic, tot i competir a bon nivell, no va poder sumar cap triomf.

Ja en la fase final, els amfitrions van contradir la lògica i van superar el Bàsquet Neus per un ampli 71-50, un resultat que no mostra la igualtat que hi va haver durant la primera part. En l'altra semifinal, entre l'ASFE i el Manresa, dinàmica de partit molt semblant: l'equip de Sant Fruitós va dominar sempre en el marcador, però la valentia i l'agressivitat manresana els van mantenir amb opcions fins a l'últim quart, quan els verds van posar la directa (50-69).

La Salle i l'ASFE, doncs, es van tornar a veure les cares a la final. La igualtat entre els dos conjunts va ser present a nivell de joc i en el marcador durant els 45 minuts de joc (el partit es va decidir després d'una pròrroga). Les alternances a l'electrònic van ser constants al llarg del partit i, tot i els nervis, els dos equips van oferir un joc molt vistós. Encara que els verds van distanciar-se de fins a nou punts en el darrer període, els amfitrions van tirar d'orgull per tornar a entrar al partit i forçar la pròrroga amb un triple a falta de 13 segons. En el temps extra, l'intercanvi de cops va conduir el partit cap a un final molt igualat, en què els petits detalls van decidir el resultat. Una bona defensa coral de la Salle va diluir les opcions de l'ASFE per forçar la segona pròrroga, en acabar amb el definitiu 77-75. D'aquesta manera, el triomf es va quedar a casa per primera vegada en les tres edicions del torneig.

El tercer lloc va ser per al Bàsquet Neus. Els badalonins es van imposar al Manresa, que, malgrat marcar el ritme del partit en diverses fases, no va poder fer front a l'encert i el saber fer dels blaus. El pavelló de la Salle va vibrar amb el bon nivell i l'esportivitat mostrada pels participants i assistents.