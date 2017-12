Casserres i Solsona s'imposen als quadrangulars i es classifiquen per a semifinals de la Copa Nadal

El FS Casserres va guanyar tots els seus rivals, com el FS Puig-reig

La segona edició de la Copa Nadal de la Catalunya Central ja coneix els primers semifinalistes. El FS Casserres i el FS Solsona van classificar-se directament per a aquesta fase de la competició en imposar-se als tornejos quarangulars celebrats a Casserres i Manlleu que obrien el campionat.

El poliesportiu municipal de Casserres va omplir-se de públic per gaudir dels sis partits del grup A. El Casserres va vèncer amb solvència els partits que l'enfrontaven amb el Navàs (6 a 3) i el Puig-reig (3-0). Encara més contundents van ser els triomfs signats pel Castellterçol davant aquest dos equips, als quals va superar per 9 a 2 i 6 a 2, respectivament.

Amb aquest resultats en els quatre partits que obrien la competició, el cinquè matx de la vesprada, que enfrontava a navassenc i puig-reigencs, va servir per determinar el tercer i quart lllocs finals del quadrangular. Els de Navàs van guanyar amb una golejada inapel·lable (6 a 0).

El darrer partit, que enfrontava als amfitrions amb els del Moianès va ser, doncs, decisiu. El guanyador es classificaria per a semifinals. El partit va ser molt igualat i emocionat, i, finalment, els berguedans van superar el CFS Castellterçol per un ajustat 2 a 1.

La seu del grup B, Manlleu, també va registrar una assistència d'aficionats notable. El partit que obria la competició ja va oferir fortes emocions. El CEFS Manlleu va cedir davant el Manresa FS juvenil per 1 a 2. Tot seguit, el FS Solsona va imposar-se, de forma consecutiva, al FS Oló (2 a 0) i al juvenil del Manresa FS (4 a 1). La golejada que els manresans van infligir al FS Oló (5 a 0) va ser el preludi d'un altre partit decisiu per a la classificació final. Inesperadament, el CEFS Manlleu va vèncer el FS Solsona per 5 a 3. Amb aquest resultat, i tenint en compte que el primer lloc dels solsonins i el seu accés a semifinals estava consolidat, els d'Osona van arrabassar la segona posició del grup al Manresa FS juvenil.

El proper dissabte, 6 de gener, el pavelló del Pujolet acollirà la fase de repesca, que agrupa els segons, tercers i quarts classificats d'aquesta primera ronda en dos triangulars. En el grup A competiran el CFS Castellterçol, el juvenil del Manresa FS i el FS Puig-reig, mentre que el grup B l'integraran CEFS Manlleu, FS Navàs i FS Oló. Els guanyadors completaran el quadre de semifinalistes.