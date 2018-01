La Navarclina millora les seves previsions amb el canvi de data

Una de les novetats de les curses del darrer dia de l'any va ser la tornada de la Navarclina, una prova que s'havia fet fins al 2015 a mitjan novembre i que, després d'un any d'absència, ha decidit reinventar-se i dur-se a terme per Sant Silvestre. Sembla ser que la variació ha estat un èxit i, amb un total de 210 inscrits, dels quals 200 van finalitzar les curses de deu i de cinc quilòmetres, el retorn es pot considerar un èxit de part dels organitzadors.

Així, el Club Running, el Motoclub, la Penya Barcelonista i l'Ajuntament de Navarcles van inventar una prova trencacames que va barrejar asfalt, corriols i força desnivell. Alguns trams del recorregut van ser bastant exigents, la qual cosa va ser qualificat pels corredors com a «trencacames». En tot moment, com no podia ser d'una altra manera, el bon ambient va ser present en les dues distàncies.

En la cursa masculina, Pol Rodríguez es va imposar per gairebé dos minuts a Xavi Salat i per poc més a Antoni Puig. En dones, victòria de Natàlia Hernández, que va superar per 22 segons la veterana Teresa Forn, que va entrar just davant de Rosa Maria Mas. En els cinc quilòmetres, Jordi Martínez va entrar davant de Joel Vega i de Joan Gual. En noies, Mireia Gracia, quinzena de la classificació total, va vèncer Ana Garcia i Edelweiss Miguélez per poca diferència.