La Sant Silvestre de la Seu d'Urgell supera els 2.000 participants

La Sant Silvestre de la Seu d'Urgell-Memorial Marc Peña Turet va establir una nova fita en assolir per primera vegada la xifra de més de 2.000 participants, concretament 2.032, que suposa nou rècord d'inscripcions de la prova. L'esdeveniment va omplir de gom a gom la plaça dels Oms, amb un ambient festiu i amb els barrets grocs novament de protagonistes. A més a més, la sortida va ser especial, ja que es va deixar la plaça a les fosques, il·luminada pels braçalets de colors dels corredors i corredores.

En l'àmbit purament esportiu, el guanyador masculí, i millor temps absolut, va ser Sergi Brau, amb 10.50. El segon lloc va ser per a Marc Trasserra i va completar el podi Gerard Jové, que poques hores abans havia guanyat la Cursa dels Nassos d'Oliana. En categoria femenina va guanyar Bel Calero, seguida de Laia Martín i Marta Garcia. Des de l'entitat Lokal 23, el col·lectiu que ha organitzat la cursa, es vol agrair novament la gran resposta de la Seu i l'Alt Urgell a la cursa, que es referma com una de les més concorregudes de tot l'interior de Catalunya per aquestes dates festives.

A Oliana, 315 corredors

La Lliga Ponent va viure la seva penúltima cita puntuable del 2017 (l'última va ser la Sant Silvestre de Lleida) amb una nova edició de la Cursa dels Nassos d'Oliana, que va reunir un total de 315 participants i que va tenir com a guanyadors Gerard Jové i Maria Gil en la prova de deu quilòmetres. En la distància curta, de cinc, la victòria se la van endur Joan Coromina i Anna Bové, ambdós pertanyents a l'equip Esports Truga.

A Cardona, 96 participants

D'altra banda, el divendres passat, Cardona Events va organitzar la quarta edició de la Sant Silvestre de Cardona, en una edició en la qual els inscrits van poder córrer, caminar o bé fer marxa nòrdica, amb curses de fins a cinc anys, de fins a dotze i la d'adults.

El recorregut que va tenir la cursa d'adults va ser de 5.700 metres, amb un recorregut de nit que passava pel camí Nou, el qual envolta el castell, que aquest any estava il·luminat, i també per la piscina de Cardona i les noves instal·lacions esportives. En total, hi va haver 96 participants inscrits en les diferents categories. Els primers corredors classificats de la cursa d'adults van ser, en categoria masculina: Èric Jané, Hug Plans i Bernat Tarrés; i en la femenina: Ester Reguant, Assumpta Vilà i Mireia Mauri.

Finalment, la cursa de Sant Silvestre de Castellterçol, que organitza el Centre Excursionista de la localitat, va tenir 103 participants i va recollir un total de 254,45 euros, destinats a Càritas.