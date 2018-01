Mirambell vol fer avui els deures a Altenberg per ser a prop dels Jocs

El pilot manresà Ander Mirambell afronta avui a les dues del migdia una nova prova per assolir la classificació per als Jocs Olímpics de Pyeongchang. Es tracta de la cursa d'Altenberg, la sisena cita de la Copa del Món, que es podrà seguir en directe pel canal Teledeporte.

Mirambell reconeix que, «a més de tractar-se del circuit més complicat, la dificultat augmenta pequè hem tingut condicions extremes en els entrenaments, amb dies de neu i d'altres de pluja i gel». Aquest fet ha provocat diferències de tres segons entre les baixades més ràpides i les més lentes.

De cara a les seves aspiracions de ser als Jocs, Mirambell va assegurar que «estem ben situats, però no ens podem adormir». De fet, ocupa la segona posició del rànquing de països que poden portar-hi un pilot, després de Nova Zelanda i davant de la Xina, Austràlia i Ucraïna. Aquests estarien classificats i en quedarien fora Itàlia, Noruega i Suïssa.

Fins al tall per als Jocs falten per disputar dues proves de la Copa del Món –aquesta d'Altenberg i una a Saint Moritz– i quatre de la Copa Intercontinental –dues a l'estació suïssa aquesta setmana i dues més a l'alemanya, la que ve. Alguns pilots han decidit prendre part a la Intercontinental, tot i que fa sumar menys punts, per tal de buscar d'aquesta manera la seva classificació.