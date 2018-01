Les clàusules del futbol més surrealistes

'Football Leaks' ha publicat diversos documents en els quals mostra clàusules secretes i estranyes que donen als futbolistes suculentes quantitats de diners per estampar signatures.

Precisament, aquesta va ser la tasca de Neymar per cobrar 50.000 euros, signar. Un acord amb l'empresa de col·leccions 'Panini America' li va oferir aquesta quantitat per estampar la seva rúbrica en 600 cromos quan encara jugava al Santos. Va guanyar 77 euros per cada unitat.

El bonus de Vermaelen per posició



Ara que Thomas Vermaelen torna a jugar a gran nivell, en la seva posició natural, de central, pot ser que aquesta notícia pugui sorprendre encara més. Quan el belga va signar amb el FC Barcelona, ??es va incloure un apartat en el qual se li pagaria 100.000 euros més per acceptar la posició que el tècnic escollís perquè jugués. També havia d'acceptar que l'entrenador prengués la decisió de no alinear-lo o que el mateix club el fes servir per a actes públic.

L'Atlètic va sortir beneficiat de la venda del 'Kun'



A l'estiu de 2011 Sergio Kun Agüero va posar rumb a Manchester, va deixar al voltant de 45 milions d'euros a les arques de l'Atlètic de Madrid. Però a més, una de les clàusules del contracte obligava als 'citiziens' a pagar als matalassers 250.000 euros per cada 15 gols que marqués i uns altres 250.000 per cada 25 partits disputats. Però no acabava aquí, per cada títol de Premier que aconseguís el Manchester City, pagaria un altre milió.

Van der Vaart, sense vermell



El Betis tornava al 2015 a Primera Divisió i fitxava l'holandès com a estrella per al seu nou projecte. No obstant això, la curiosa clàusula que va haver de signar va ser, probablement, l'única alegria que va deixar als aficionats bètics. El jugador tenia llibertat per escollir el color de les botes que volgués excepte un, el vermell, color del Sevilla FC, l'etern rival.



Els problemes de Thiago Silva amb la Hisenda italiana



Amb la revolució del xeic al PSG, el club parisenc va començar a fitxar els millors jugadors del món per lluitar amb els equips europeus més potents. Una d'aquestes incorporacions va ser Thiago Silva, considerat en aquell moment com un dels millors centrals del planeta futbol. Doncs bé, Silva jugava en l'AC Milan i tenia alguns problemes amb la Hisenda italiana, que li reclamava 2,5 milions d'euros. El PSG va acceptar incloure una clàusula que obligava al club a fer-se càrrec del deute.



Premi per a Balotelli per ser un bon noi



Després d'oferir un més que acceptable nivell a l'AC Milan, el Liverpool va pagar 20 milions d'euros per fer-se amb un jugador tan espectacular com problemàtic: Mario Balotelli. Entre els seus innombrables bonus per aconseguir objectius, una de les clàusules del seu contracte reflectia uns 600.000 euros per comportar-se bé en el terreny de joc i no patir més de les targetes vermelles estipulades.

Daniel Agger i la seva empresa



Quan el jugador va signar pel Liverpool, el Brondby va rebre tres milions d'euros pel seu traspàs, un acord històric per al conjunt danès. Tot i la xifra, tot semblava indicar que es tractava d'un acord més, però la realitat és que no va ser així. El danès va decidir incloure una clàusula que obligava l'equip a mostrar publicitat de la seva empresa cada vegada que juguessin de local.