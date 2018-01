El Cadí vol desfer-se del Càceres per poder mirar amunt a la classificació

El Cadí la Seu busca aquesta tarda (Palau d'Esports, 19.45 hores) un triomf que li permeti, definitivament, obrir un forat a la classificació i «disparar-nos cap al grup de dalt», en paraules del tècnic urgellenc, Bernat Canut.

El conjunt de la capital de l'Alt Urgell ha guanyat els dos partits disputats en aquesta segona volta i està en una dinàmica de joc força bona malgrat que tots els partits són molt disputats. I el d'aquesta tarda contra l'Al-Qazares no s'espera que sigui diferent. Entre els dos equips, a la zona mitjana de la classificació, els separa una victòria: vuit en tenen les urgellenques i set les extremenyes. Per això que, com diu Canut, «és un partit important a casa».

El preparador del Cadí, que està prou satisfet de com ha anat la setmana de preparació i que en principi té disponibles les nou jugadores de la plantilla, explica que «necessitem un partit de ritme i més que mai negar segones opcions a Cooper, Brown o Forasté». Bernat Canut es refereix a les tres principals jugadores interiors del Càceres. Possibilitar segones opcions al rival d'avui «ens podria amargar la nit».

Les urgellenques esperen obtenir tan bon resultat com el que van assolir a la pista de l'Al-Qazeres. Shayla Cooper i Joy Brown van posar-ho difícil. Però el Cadí va arrencar un brillantíssim 68-79 gràcies a un joc molt coral i amb moltes jugadores inspirades (Marta Montoliu, Mehryn Kraker, Andrea Vilaró).

Respecte d'aquell partit, l'equip que entrena Jacinto Carbajal ha incorporat dues peces de molt nivell com Laura Quevedo i Brooque Williams que s'afegeixen a les ja esmentades o a Carla do Nascimiento o Esther Montenegro.