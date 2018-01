Yerry Mina: «Vull aprendre dels millors jugadors del món»

El darrer fitxatge del FC Barcelona, el central colombià Yerry Mina, va assegurar ahir que vol «aprendre dels millors», com Gerard Piqué i Samuel Umtiti, i «compartir èxits» i títols amb ells, després d'admetre que ha estat un orgull arribar al club blaugrana en aquest mercat d'hivern.

«Vull aprendre molt dels millors, com Messi, Piqué, Umtiti, Mascherano... Són els millors jugadors del món, i estic agraït per tenir-los ara al costat. Espero poder compartir èxits amb ells i aconseguir els objectius. El més important és guanyar títols», va dir Mina a Barça TV.

El central colombià va afirmar que per a ell és un «orgull indescriptible» fitxar pel Barça. «Sempre ho havia somiat. Ara se'm dóna l'oportunitat de ser aquí i compartir equip amb aquestes grans figures. Espero aprendre molt i compartir molt amb ells i caçar els nostres objectius», va reiterar en aquest sentit el defensa, que descriu el seu nou equip com un grup «molt sòlid» i compacte que té molt la pilota i que per a ell és el millor del món.

Mina va arribar ahir al Camp Nou, on es va fer la tradicional fotografia amb l'escut del Barça a les oficines del club, just després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona i a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.



Avui, presentació

Després de passar les revisions mèdiques, i abans de dirigir-se al Camp Nou, Mina va saludar els seus nous companys, que s'entrenaven a la Ciutat Esportiva a les ordres d'Ernesto Valverde, que va tenir la primera presa de contacte amb el colombià.

Aquest matí, Mina serà presentat oficialment (12.45 h), just després de signar el seu contracte. A un quart de dues es fotografiarà sobre la gespa del Camp Nou, i a les dues farà roda de premsa.