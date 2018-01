L'Igualada assalta la pista del Cerdanyola i tanca la primera volta en la tercera posició

El Club Bàsquet Igualada va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Cerdanyola, on es va imposar per un resultat final de 51-59, en un partit on les defenses es van imposar clarament als atacs.

En els primers deu minuts els jugadors de la capital anoienca van sortir una mica millor que el seu rival, i això els va permetre assolir quatre punts d'avantatge al final (12-16). En el segon període, la tònica va ser més o menys la mateixa, i els igualadins van saber superar les nombroses dificultats que va posar el conjunt local per ampliar diferències i arribar a la mitja part de l'enfrontament amb set punts d'avantatge (27-34).

En la segona meitat poques coses van canviar, i l'Igualada va gaudir de deu punts de renda al final del tercer quart (36-46). En els deu darrers minuts, els anoiencs van demostrar la seva fortalesa mental i qualitat individual i, amb un gran nivell de joc, van assolir la seva novena victòria, que els permet tancar la primera volta en la tercera posició de la taula classificatòria del grup C-B de la Lliga EBA. En la propera jornada, la primera de la segona volta, l'Igualada visitarà la complicada pista del Mataró Feimat, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge 21 de gener a partir de les sis de la tarda.