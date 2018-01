Un Depor en caiguda lliure serveix de bàlsam al Madrid

El Reial Madrid va trencar la ratxa de tres partits seguits, amb dues derrotes, sense guanyar a la lliga a costa d'un Deportivo de la Corunya que va cap avall i sense frens a retrobar la Segona Divisió. L'equip de Cristóbal, que sorprenentment va alinear tres davanters al Bernabéu, va arribar a avançar-se en el marcador, però va veure com el Madrid li remuntava abans del descans i el destrossava a la represa.

Zidane va deixar fora de l'equip Isco en favor de Mayoral, la qual cosa va provocar que tot el joc d'atac arribés per les incursions dels laterals. Els gallecs esperaven bé el rival i, en la seva primera arribada, van anotar gràcies al seu trident. Andone va pentinar enrere un servei de banda, Lucas Pérez va fer la passada de la mort i Adrián va provocar els primers nervis a Chamartín.

Aquest cop, però, quedava molt temps per reaccionar i Cristiano va avisar aviat amb un cop de cap que va rebutjar Rubén. Va ser la pissarra la qual va determinar l'empat. En un córner en curt, Nacho i Marcelo van combinar perquè el primer igualés el resultat.



Llançats cap a la golejada

Un cop aturat el cop, el Madrid no es va frenar fins que va aconseguir situar-se davant en el marcador per primera vegada. Tres minuts abans de la mitja part, Bale va enviar un míssil a l'escaire dret de Rubén que posava el seu equip amb avantatge.

El descans no va frenar les ànsies de golejada dels locals. La pilota circulava més de pressa i Marcelo va progressar notablement en les seves internades per l'esquerra. Després d'una gran aturada de Rubén a rematada de Casemiro, Bale va marcar el 3-1 en rematar de cap de manera imperial a la sortida d'un córner.

L'anècdota va arribar llavors, quan Zidane va reunir la BBC amb l'entrada d'un Benzema que va ser xiulat pel públic. Ja amb els blanc-i-blaus rendits, el Madrid va apostar per fer sang per adquirir moral de cara al futur. Modric va fer el quart gol amb un xut des de la frontal de l'àrea. Aleshores, quan ja estava tot decidit, van arribar dos gols d'un Cristiano Ronaldo que, quan havia fet falta, havia demostrat la seva negació de cara a la porteria rival. En el segon d'aquests gols, el portuguès es va endur un impacte al cap i, com que va sagnar abundantment, el seu equip va haver d'acabar el partit amb deu homes. No va ser impediment perquè Nacho tanqués la victòria amb el segon gol al seu compte particular.